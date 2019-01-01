Son Dakika Haberleri: Hırsızlıkta Kullandığı Otomobille Polis Merkezine Gidince Yakalandı

Hırsızlıkta Kullandığı Otomobille Polis Merkezine Gidince Yakalandı

1 saat önce

İZMİR'de, bankadan çıkanları takip edip, araçlarında bıraktıkları paraları çalan N.M., suç işlerken kullandığı çalıntı otomobille amcasının oğlunun gözaltına alındığı olay için polis merkezine gidince yakalandı.

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İZMİR'de, bankadan çıkanları takip edip, araçlarında bıraktıkları paraları çalan N.M., suç işlerken kullandığı çalıntı otomobille amcasının oğlunun gözaltına alındığı olay için polis merkezine gidince yakalandı. Gözaltına alınan N.M., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

S.B.'nin, Bornova'daki banka şubesinden çekip, otomobilinin ön koltuğunda poşet içinde bıraktığı 30 bin TL, cam kırılarak, çalındı. Hırsızlık olayının benzeri, kısa süre sonra Karşıyaka'da da meydana geldi. H.Ü.'nün, bankadan çekip, otomobiline koyduğu 15 bin euro, araç park halindeyken camı kırılarak, çalındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturma başlattı. Araçların sahiplerinin bankadan çıktıklarını söylemesi üzerine, para çekilen şubelerdeki kameralar ile çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelendi. Hırsızlıkta kullanılan sahte plakalı gri otomobil tespit edildi.

OTOMOBİLLE POLİS MERKEZİNE GELDİ

Soruşturma kapsamında gri otomobil, hırsızlıklarla ilgili aranırken, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, N.M.'nin oto hırsızlığı suçlarından aranan amcasının oğlu H.M.'yi gözaltına aldı. N.M., kuzenini ziyaret etmek için hırsızlık olaylarında kullandığı çalıntı gri otomobille polis merkezine gitti. H.M.'nin işlemleri için polis merkezine bulunan Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, bu sırada otomobili görğp, inceledi. Yapılan araştırmada, otomobilin, Bornova ve Karşıyaka'daki hırsızlık olaylarında kullanılan araç olduğu belirlendi. Bunun üzerine N.M. de gözaltına alındı. N.M.'nin üzerinden hırsızlık yaparak, elde ettiği belirlenen 4 bin euro ele geçirildi. Torbalı'daki otomobilden hırsızlık olayının da şüphelisi olduğu saptanan N.M., emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:05 Kaynak: DHA

Karşıyaka, İzmir, Polis, 3. Sayfa
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