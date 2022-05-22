Hırvat polisinin açtığı ateşle iki Hajduk Split taraftarı yaralandı - Son Dakika
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Hırvat polisinin açtığı ateşle iki Hajduk Split taraftarı yaralandı

22.05.2022 12:25
Hırvat polisinin açtığı ateşle iki Hajduk Split taraftarı yaralandı

Hırvat Polisi ile Hajduk Split futbol kulübü taraftarları arasında çıkan olaylarda polisin açtığı ateşle iki kişi yaralandı.

Hırvat Polisi ile Hajduk Split futbol kulübü taraftarları arasında çıkan olaylarda polisin açtığı ateşle iki kişi yaralandı.

Hırvatistan Emniyet güçlerince yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde Hajduk Split ile Dinamo Zagreb takımları arasında oynanan ve Hajduk Split'in 3-1 mağlup olduğu karşılaşma sonrası, 1600 kadar Hajduk Split taraftarının, otobüs ve araçları ile otoyolu trafiğe kapattığı ifade edildi.

Yüzlerce taraftarın, duruma müdahale etmek isteyen polislere saldırdığı belirtilen açıklamada, bunun üzerine polisin havaya ateş açtığı ve iki taraftarın yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, taraftarlardan birinin ağır yaralı olduğu ve hastaneye kaldırıldığı, onlarca polisin de hafif yaralandığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Dinamo Zagreb, Hajduk Split, Hırvatistan, Futbol, Güncel, Son Dakika

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