Hırvatistan'da Yunus Emre Enstitüsünün Türkçe kurslarına yoğun ilgi - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) ülkesi Hırvatistan'da 2016'dan bu yana faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde çevrim içi başlattığı Türkçe kursları ülke genelinde büyük ilgi gördü.

Zagreb YEE'den yapılan açıklamada, Enstitünün, Kovid-19 salgın döneminde artan vaka sayılarına rağmen dijital faaliyet ve etkinliklerini geliştirmeyi başardığı belirtildi.

Açıklamada, "Zagreb YEE Kültür Merkezi tarafından fiziki olarak yapılan etkinliklerin yerini salgın döneminde çevrim içi buluşmalar, sergiler, belgesel film haftaları, festivaller ve şiir akşamları aldı." ifadeleri kullanıldı.

Yeni dönem Türkçe kurslarına ülke genelinde 349 kişinin başvuru yaptığına işaret edilen açıklamada, 2 Haziran'da başlayacak ve çevrim içi olarak ücretsiz düzenlenecek kurslarda Türkçe dil becerisi, konuşma, dinleme ve yazma eğitimlerinin verileceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca Yunus Emre Yılı kapsamında tüm Balkanlar'ı içerisine alan ve Zagreb, Saraybosna, Mostar, Priştine, Podgorica, Tiran ve Üsküp kültür merkezlerinin katkıları ile Yunus Emre Şiir Akşamı etkinliği düzenlendiği anımsatılan açıklamada, Berlin ve Belgrad kültür merkezleri ile ortaklaşa düzenlenen Türk Belgesel Haftası'nın da Avrupa ve Balkanlar'da büyük ilgi gördüğü belirtildi.

Salgın döneminde YEE'nin desteğiyle Zagreb, Belgrad, Saraybosna, Mostar ve Tuzla'da Türkoloji bölümlerinde eğitim gören Hırvat, Sırp ve Boşnak Türkçe sevdalılarının da Hırvatistan'da bir araya geldiği ifade edilen açıklamada, 16-23 Temmuz'da ilk kez Dubrovnik'te Türk Film Günleri projesinin hayata geçirileceği duyuruldu.