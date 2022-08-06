Hırvatistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kaza yerine polis ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Hırvatistan, Polonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hırvatistan'da meydana gelen trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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