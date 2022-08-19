Hırvatistan'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma uçak bombası bulundu - Son Dakika
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Hırvatistan'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma uçak bombası bulundu

19.08.2022 15:30
Hırvatistan'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma uçak bombası bulundu

Hırvatistan'ın Osijek şehrindeki Drava Nehri'nde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma uçak bombası bulundu.

Hırvatistan'ın Osijek şehrindeki Drava Nehri'nde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma uçak bombası bulundu.

Emniyet Biriminden yapılan açıklamada, Osijek'teki Drava Nehri çevresinde yürüyüş yapan bir kişinin, nehir içerisinde bir cisim görmesi üzerine polise haber verdiği aktarılarak, "Olay yerine gelen ekiplerce nehirden çıkarılan cismin, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 150 kilogramlık bir uçak bombası olduğu anlaşıldı." denildi.

Olay yeri polis ekiplerince güvenlik altına alınırken, bulunan bombanın güvenli bir yere taşınacağı ve imha edileceği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Hırvatistan, Drava, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hırvatistan'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma uçak bombası bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hırvatistan'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma uçak bombası bulundu - Son Dakika
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