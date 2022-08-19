Emniyet Biriminden yapılan açıklamada, Osijek'teki Drava Nehri çevresinde yürüyüş yapan bir kişinin, nehir içerisinde bir cisim görmesi üzerine polise haber verdiği aktarılarak, "Olay yerine gelen ekiplerce nehirden çıkarılan cismin, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 150 kilogramlık bir uçak bombası olduğu anlaşıldı." denildi.

Kaynak: AA

Hırvatistan, Drava, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hırvatistan'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma uçak bombası bulundu - Son Dakika

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