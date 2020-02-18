Hırvatistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic yemin etti - Son Dakika

Hırvatistan'da 5 Ocak'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların yüzde 52,7'sini alarak cumhurbaşkanı seçilen Zoran Milanovic için yemin töreni düzenlendi.

Zagreb'deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde yapılan mütevazi törene, cumhurbaşkanlığı görevini devreden Kolinda Grabar Kitarovic'in yanı sıra ülkenin eski cumhurbaşkanları Stjepan Mesic ile Ivo Josipovic, Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic ve Başbakan Andrej Plenkovic de katıldı.

Tören salonuna eşi Sanja Music Milanovic ile gelen Zoran Milanovic, cumhurbaşkanlığı yemininin ardından yaptığı konuşmada, kendisinden önce bu görevi yapmış ve Hırvatistan'a katkıda bulunmuş tüm isimlere teşekkür etti.

Beş yıllık görev süresi boyunca ülkesinin çıkarları doğrultusunda hareket edeceğini vurgulayan Milanovic, Hırvatistan'ın bağımsızlığını, bütünlüğünü ve gücünü korumak için elinden geleni yapacağına ifade etti.

Milanovic, savaşların artık geçmişte kaldığını belirterek "Bugün bizim sorumluluğumuz, ülkemizin hiçbir vatandaşının korkmuş ya da ayrımcılığa maruz kalmış hissetmemesidir." dedi.

Seçimlerin farklı insanların farklı istekleri arasındaki bir uzlaşı sağlama yöntemi olduğunu kaydeden Milanovic, konuşmasında ayrıca vatanseverliğe, eğitimin önemine ve anayasal düzene vurgu yaptı.

Sosyal Demokrat Parti (SDP) öncülüğündeki ittifakın adayı olan Milanovic, ülkedeki yasalar gereği yarın (19 Şubat 2020) resmen başlayacağı görevini, 19 Şubat 2025'e kadar sürdürecek.

Zoran Milanovic kimdir?

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 1966'da doğan Milanovic, Zagreb Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra bir süre Zagreb Ticaret Mahkemesinde çalıştı.

Milanovic, 1993'te ise Dışişleri Bakanlığına geçerek ülkesinin AGİT, AB ve NATO misyonlarında görev yaptı.

2008'de SDP Genel Başkanı seçilen Milanovic, partisinin öncülüğünde oluşturulan ittifakın 2011'deki genel seçimi kazanmasının ardından 2011-2016 arasında başbakanlık yaptı.

Hırvatistan'da 2015'teki genel seçimin ardından partiler uzun süre koalisyon hükümetini kuramayınca, 2016'da erken genel seçim yapıldı. SDP, erken genel seçimde başarısız olunca, Milanovic parti genel başkanlığını bıraktı.

Bir süre siyasetten uzak kalan Milanovic, cumhurbaşkanı seçiminde SDP öncülüğündeki ittifakın adayı olarak yeniden siyaset arenasına döndü.

Evli ve iki çocuğu olan Milanovic, İngilizce, Rusça ve Fransızca biliyor.