Hırvatistan, Macaristan Başbakanı Orban'ın açıklamasına tepki gösterdi - Son Dakika

Hırvatistan Dışişleri Bakanlığı, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Hırvatistan'ı hedef alan, "Denizimizi almamış olsalardı, bizim de limanımız olurdu" açıklaması üzerine, Macaristan'ın Zagreb Büyükelçisini görüşmeye çağırdı.

Orban, geçen hafta, Rusya'dan petrol alımı konusunda yaptığı açıklamada, Macaristan'ın bir dönem Adriyatik sahillerini kontrolünde bulundurduğunu anımsatarak "Denize kıyısı olan ülkeler tankerlerle petrol getirebiliyor. Denizimizi almamış olsalardı, bizim de limanımız olurdu." demişti.

Hırvatistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Orban'ın açıklamaları kınanarak "Egemen devletlerin topraklarına yönelik her türlü hak iddiasını kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Orban'ın Hırvatistan topraklarını hedef alan sözleri üzerine Macaristan'ın Zagreb Büyükelçisinin Bakanlığa çağrıldığı kaydedildi.

Bu arada, Orban'ın, Macaristan'ın I. Dünya Savaşı'nın ardından imzalanan Trianon Antlaşması ile kaybettiği Hırvatistan'ın Adriyatik kenti Rijeka'yı işaret ettiği belirtiliyor.