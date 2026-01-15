Hisarcık\'ta 23 kişilik umre kafilesi dualarla uğurlandı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir organizasyon firması aracılığıyla umreye gidecek olan 23 kişilik kafile dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

Merkez Şehitler Mahallesi Valide Sultan Kız Yurdu önünde düzenlenen uğurlama programında yapılan sohbet ve duanın ardından tekbir, salavat ve telbiyeler getirildi. Umre yolcuları, yakınlarıyla vedalaşırken duygusal anlar yaşandı.

Programın ardından 23 kişilik kafile, ibadetlerini yerine getirmek üzere kutsal topraklara hareket etti. - KÜTAHYA