HİSARCIK'TA KÖYLÜLER YAĞMUR DUASINA ÇIKTI - Son Dakika

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesine bağlı Dereköy'de köylüler, kurban kesip, yağmur duası etti.

Hisarcık ilçesine bağlı Dereköy meydanında yapılan yağmur duasına, Kaymakam Buğra Karadağ, İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var ve köylüler katıldı. Hisarcık Müftüsü Sebahattin Akyol ve köy imamı Ramazan Efenk'in yaptığı yağmur duasına katılan köylüler, ellerini yere doğru açarak dua etti.

Köy Muhtarı Tayfun Bütün, bölgede havaların çok kurak geçtiğini ve uzun süredir yağmur yağmadığını belirterek, Köy halkımızın katkılarıyla aldığımız 1 büyükbaş ve 2 küçükbaş hayvanı dua sonrası kurban ettik. Kestiğimiz kurbanların etlerini ise ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık. İnşallah dualarımız kabul olur ve yeterince yağmur yağar dedi.

Kuraklık dönemi içerisinde olduklarını ifade eden İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol ise, Peygamber efendimiz kuraklık olduğunda hep dua etmişlerdir. Bizde Peygamberimizin sünnetini uyguladık ve hep birlikte yağmur duası yaptık. İnşallah Rabbim dualarımızı kabul eder. Rabbim ülkemize, memleketimize bereketler, bol yağmurlar nasip eylesin diye konuştu.