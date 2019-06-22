Son Dakika Haberleri: Hisarcık'ta Yaz Kur'an Kursları'na ilgi
Son Dakika Güncel Haber

Hisarcık'ta Yaz Kur'an Kursları'na ilgi

14 dakika önce

Diyanet İşleri Başkanlığının bu yıl "Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur'an olsun" sloganıyla başlattığı Yaz Kur'an Kursları, Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yoğun ilgi görüyor.

Hisarcık'ta Yaz Kur'an Kursları'na ilgi, System.String[]
Diyanet İşleri Başkanlığının bu yıl "Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur'an olsun" sloganıyla başlattığı Yaz Kur'an Kursları, Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yoğun ilgi görüyor.

17 Haziran tarihinde başlayan yaz Kur'an kurslarının 9 Ağustos tarihinde sona ereceğini söyleyen İlçe Müftüsü Mustafa Arda," Bu yıl yaz Kur'an kurslarımız 'Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur'an olsun' sloganıyla başladı. İlçe merkezi ve köylerimizdeki 30 camimizde İmam Hatiplerimizi ve 6 Kur'an kursumuzda öğreticilerimizi görevlendirmiş durumdayız. Şu an yaz Kur'an kurslarımıza katılan öğrenci sayısı 600'e yaklaşmıştır. Her öğrenciye elifba, yaz Kur'an kursları etkinlik kitabı ve yetişkinlere yönelikte 'Dinimiz İslam' isimli kitaplar dağıtılmıştır. Kurslarımızda günde 3 saat olmak üzere haftanın 5 günü toplamda 15 saat eğitim verilecektir. Haftada 8 saat Kur'an dersi, 2 saat ibadet, 1 saat itikat, 1 saat ahlak, 1 saat siyer dersleri ve ayrıca 2 saat sosyal etkinlikler yapılacaktır" dedi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:03 Kaynak: İHA
Diyanet İşleri Başkanlığı, Kütahya, Hisarcık, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2 yaşındaki çocuğun üzerine 150 kiloluk mangal devrildi Annesiyle birlikte yürürken sele kapılan çocuk kurtarıldı Dev çekirge bu kez Gaziantep'te görüntülendi Osman Öcalan, TRT'ye konuştu: İmamoğlu, Kürtler için ciddi bir mesaj vermedi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 11:17:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hisarcık'ta Yaz Kur'an Kursları'na ilgi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]