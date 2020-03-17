Hisarcıklı esnaftan şehitler için lokma hayrı - Son Dakika

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Hisarcıklı esnaftan şehitler için lokma hayrı
7 saat önce
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Mehmet Çevik isimli esnaf şehit olan güvenlik güçleri için lokma hayrı gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:24 Kaynak: İHA
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Mehmet Çevik isimli esnaf şehit olan güvenlik güçleri için lokma hayrı gerçekleştirdi.
İlçe merkezinde esnaflık yapan Mehmet Çevik, Cumhuriyet Meydanında kurulan stantta şehitler için yaklaşık 2 bin kişilik lokma döktürüp vatandaşlara dağıttı.
Bu yılki lokma hayrını tüm şehitler adına yaptığını söyleyen Mehmet Çevik," Yaşadığımız bu toprakları bizlere armağan eden şehitlerimize ve bu mücadele sırasında yaralanarak şeref dolu bir makama erişen gazilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Onlar sayesinde bugün ülkemizde huzur ve güven içerisinde yaşamaya devam ediyoruz. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Allah hayrımızı kabul etsin" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
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