Son Dakika Haberleri: Hitler'in Doğduğu 1 Milyon 500 Bin Euroluk Evin Davasında Sona Gelindi

Hitler'in Doğduğu 1 Milyon 500 Bin Euroluk Evin Davasında Sona Gelindi

1 saat önce

ESKİ ev sahibi evin kendisinden ucuza alındığını ileri sürerek daha fazla para talep ediyor.

Hitler'in Doğduğu 1 Milyon 500 Bin Euroluk Evin Davasında Sona Gelindi, System.String[]
ESKİ ev sahibi evin kendisinden ucuza alındığını ileri sürerek daha fazla para talep ediyor. Avusturya hükümetinin 310 bin Euro ödeyerek kamulaştırdığı iki katlı binanın 1 milyon 500 bin Euro değeri olduğunu ileri süren eski ev sahibi, aradaki farkın kendisine ödemesini istiyor. Mahkemenin belirlediği bilirkişi de garajı ve park alanı da bulunan evin şimdiki değerinin 810 bin ile 1 milyon 500 bin arasında değiştiği yönünde rapor hazırladı. Inn Bölge Mahkemesinin basın bürosundan yapılan açıklamada, davayla ilgili kararın ocak ayında verileceğini belirtildi. Hitler'in doğduğu ve çocukluğunun bir bölümünü geçirdiği ev, 2011 yılından beri boş tutuluyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:25 

Avusturya, Adolf Hitler, Güncel
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