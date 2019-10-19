Son Dakika Haberleri: Hizan'da 19 Ekim Muhtarlar Günü
Son Dakika Güncel Hizan'da 19 Ekim Muhtarlar Günü

Hizan'da 19 Ekim Muhtarlar Günü

1 saat önce

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde "19 Ekim Muhtarlar Günü" etkinlikleri kapsamında tören düzenledi.

Hizan'da 19 Ekim Muhtarlar Günü, System.String[]

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde "19 Ekim Muhtarlar Günü" etkinlikleri kapsamında tören düzenledi.


Törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Kolludere köyü muhtarları Cengiz İnan burada yaptığı konuşmada, her zaman milletin yanında ve hizmetinde olduklarını söyledi. Muhtarların devletin halk ile en sıcak temas noktası, devletin güler yüzü ve şefkat eli olduğuna dikkati çeken İnan, "Halkın yönetimine katılımın en önemli aracı, çalışmaları kolaylaştıran ve kamu hizmet sunumlarında hız, etkinlik ve performansın arttırılmasında lokomotif görevi görmektesiniz" dedi. - BİTLİS

Muhtarlar Günü, Bitlis, Hizan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da 29 Ekim kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
Rus yetkililer, Suriye'nin başkenti Şam'da Esed ile görüştü Yasemin'in öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Beşiktaş-Braga maçının bilet fiyatları belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 20:08:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hizan'da 19 Ekim Muhtarlar Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]