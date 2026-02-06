Hizan'da Bayrak Temalı Etkinlik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hizan'da Bayrak Temalı Etkinlik

Hizan\'da Bayrak Temalı Etkinlik
06.02.2026 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkez Ortaokulu'nda bayrak etkinliği düzenlendi, İstiklal Marşı okundu ve öğrenciler gösteri yaptı.

Bitlis'in Hizan ilçesindeki Merkez Ortaokulunda bayrak temalı etkinlik düzenlendi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlik saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Okulun Türkçe öğretmeni İzzet Korkmaz etkinlikle ilgili yaptığı konuşmada bayrağın ve milli değerlerin önemini vurguladı.

Konuşmanın ardından ilçe genelinde yapılan İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda birinci olan beşinci sınıf öğrencisi Deniz Aylin Özcan, İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Etkinliğe katılan öğrenciler de ellerindeki bayraklarla gösteri yaptı.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cemil Tarhan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Odabaşı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Aylin Özcan, Etkinlik, Bitlis, Güncel, Hizan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizan'da Bayrak Temalı Etkinlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da duygulandıran buluşma Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi Hatay'da duygulandıran buluşma! Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi
Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti Sebebi akılalmaz Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti! Sebebi akılalmaz
Eski eşini pompalı tüfekle öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet Eski eşini pompalı tüfekle öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet
Tecavüze uğrayan eşek ve yavrusu koruma altına alındı Tecavüze uğrayan eşek ve yavrusu koruma altına alındı
Beşiktaş, Agbadou transferinde mutlu sona ulaştı Beşiktaş, Agbadou transferinde mutlu sona ulaştı
Galatasaray, Sacha Boey’i KAP’a bildirdi İşte transferin maliyeti Galatasaray, Sacha Boey'i KAP'a bildirdi! İşte transferin maliyeti

16:40
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
16:38
Süper Lig’de görülmemiş olay Zirveye oynayan takım transfer yaptı, nereden geldiği bilinmiyor
Süper Lig'de görülmemiş olay! Zirveye oynayan takım transfer yaptı, nereden geldiği bilinmiyor
16:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
16:30
Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı
Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı
16:19
Erzincan depremi sonrası Naci Görür’den endişelendiren sözler
Erzincan depremi sonrası Naci Görür'den endişelendiren sözler
16:06
Eski kocasının sözleri Müge Anlı’yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık
Eski kocasının sözleri Müge Anlı'yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 17:15:49. #7.11#
SON DAKİKA: Hizan'da Bayrak Temalı Etkinlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.