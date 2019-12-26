Hizan'da Çocuk Kütüphanesi açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hizan'da Çocuk Kütüphanesi açıldı - Son Dakika

Hizan'da Çocuk Kütüphanesi açıldı

6 saat önce

Bitlis'in Hizan ilçesinde Çocuk Kütüphanesi açılışı yapıldı.

Hizan'da Çocuk Kütüphanesi açıldı, System.String[]

Bitlis'in Hizan ilçesinde Çocuk Kütüphanesi açılışı yapıldı.

Kültür Merkezinde düzenlenen açılış programında konuşan Kaymakam Mustafa Köleoğlu, kütüphanede yaklaşık 5 bin 500 kitabın bulunduğunu söyledi.

Geleceğin teminatı olan çocukların kütüphaneyi çok seveceğine inandığını aktaran Köleoğlu, "Çocuklarımız burada okuma alışkanlığı kazanacak. Ufuklarını genişletecek nice kitaplar bulacaklar. Kütüphanemizin açılışında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Açılışa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karakaş, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ramazan Gencan, İlçe Emniyet Amiri Tamer Esen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör, İlçe Müftüsü Murat Demir, yazar Sinan Yağmur, kurum amirleri ve davetliler katıldı.

Bitlis, Hizan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:30 Kaynak: AA
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