Hizan'da Kovid-19 toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bitlis'in Hizan ilçesinde Kaymakam Muhammed İkbal Yelek'in başkanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan ek tedbirlerle ilgili toplantı yapıldı.

Hizan Öğretmenevi konferans salonunda okul müdürleriyle bir araya gelen Yelek, koronavirüs salgınının önlenmesi için topyekün seferberlik içinde olduklarını söyledi.

Yelek, "İnsanlara sorumluluklarını hatırlatalım. Burada en önemli görev öğretmenlerimize düşmektedir. Öğrencilerimizin ve çocuklarımızın sağlığı için hep birlikte takip halinde olacağız. İlçemizde salgınla kararlılıkla mücadele edeceğiz." dedi.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ensar Kızıldağ ise Kovid-19 salgınıyla ilgili katılımcıları bilgilendirdi, maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlattı.