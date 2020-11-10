Hizan Kaymakam Yelek, Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Gençlik Merkezi ve Semt Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Gençlik merkezindeki görsel sanatlar, akıl ve zeka oyunları, oyun salonu atölyeleri ile kütüphanede incelemelerde bulunan Kaymakam Yelek, yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Yelek, kaymakamlığı olarak Gençlik Merkezi'ne her zaman destek verdiklerini ifade ederek "Gençlik Merkezi, gençlerin hem sportif hem de zihinsel gelişimlerine katkı sağlıyor. Ayrıca gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştıran güvenli bir kurumumuz." dedi.

Daha sonra Semt Kütüphanesi'ne geçen Kaymakam Yelek, burada incelemelerde bulundu.

Kaymakam Yelek'e Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz ve Kültür Merkezi Müdürü İlhan Yılmaz da eşlik etti.