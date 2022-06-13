Hizan Kaymakamı Yelek köy ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika
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Hizan Kaymakamı Yelek köy ziyaretlerini sürdürüyor

13.06.2022 20:47
Hizan Kaymakamı Yelek köy ziyaretlerini sürdürüyor

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, ilçeye bağlı Döküktaş köyü Kayaş mezrasını ziyaret etti.

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, ilçeye bağlı Döküktaş köyü Kayaş mezrasını ziyaret etti.

Muhtar Fettah Özdemir ile görüştükten sonra mezradaki okula geçen Yelek, öğrencilerle bir araya geldi.

Köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinleyen Yelek, vatandaşlara en iyi kamu hizmetini sunmak ve talepleri karşılamak için çaba gösterdiklerini belirtti.

Yelek, "Gayemiz ilçemiz genelinde her vatandaşımızın imkanlar ölçüsünde en iyi yaşam standartlarına sahip olmasıdır. Bu doğrultuda insanımıza hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Ardından Topluca mezrasına geçerek hasta olan Ayhan Özdemir'i ziyaret eden Yelek'e, İlçe Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar, Hizan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz, Hizan Güvenlik Korucuları, Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Methi Özdemir eşlik etti.

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Kaynak: AA

Muhammed İkbal, Hisarcık, Hizan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizan Kaymakamı Yelek köy ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika

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