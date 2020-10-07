Hizan Kaymakamı Yelek TÜBİTAK birincisi olan öğrenciyi ödüllendirdi - Son Dakika

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, 2020 TÜBİTAK Liselerarası Araştırma Projesi Yarışması'nda Türkiye birinciliğini elde eden öğrenciyi ödüllendirdi.

Kaymakam Yelek, Bitlis Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bedirhan Ekinci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör, Kadir Has Anadolu Lisesi Müdürü Muhittin Korkmaz ve öğrenci Aleyna Korkmaz'ı makamında kabul etti.

Proje hakkında bilgi alan ve hazırladığı "Karnesiz Ara Tatilin Eğitim Paydaşlarındaki Yansımaları" projesiyle sosyoloji alanında Türkiye birincisi olan Korkmaz'ı tebrik eden Yelek, elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Yelek, "Başta öğrencimiz olmak üzere okul yönetimini tebrik ediyorum. Bu tarz bilimsel, teknolojik ve sosyal araştırma projelerini okullarımızda öğrencilerimize aşılamak ve dolayısıyla bu tür yarışmalara daha çok projeyle katılmak gerekmektedir." dedi.

Yelek, Korkmaz'a dizüstü bilgisayar hediye etti.