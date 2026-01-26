Hızlı motosikletçiye rekor ceza - Son Dakika
Hızlı motosikletçiye rekor ceza

Hızlı motosikletçiye rekor ceza
26.01.2026 09:59
Hatay'da 174 km/h hızla motosiklet süren İ.A.'ya 45 bin TL ceza kesildi.

HATAY'da otoyolda hız sınırını aşıp, motosikletinin ön tekerini kaldıran ve bu anların görüntüsünü sanal medyada paylaşan İ.A.'ya, 45 bin 693 TL ceza kesildi.

İlçedeki otoyolda motosikletiyle 174 kilometre hızla ilerleyen İ.A., aracının ön tekerini kaldırdığı anları görüntüleyip sanal medyada paylaştı. Paylaşımı ihbar kabul eden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.A.'yı gözaltına aldı. İ.A.'ya, akrobasi hareketleri ve hız ihlali yapıp plakasız araç kullandığı gerekçesiyle toplamda 45 bin 693 TL ceza kesildi. Sürücü hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

