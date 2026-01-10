Hızlı Tren Samsun'a Geliyor - Son Dakika
Ekonomi

Hızlı Tren Samsun'a Geliyor

10.01.2026 15:18
Bakan Uraloğlu, hızlı trenin Samsun'a geleceğini ve altyapı projelerinin devam ettiğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Demir yolunda hızlı treni Ankara'nın kuzeyine ilk getireceğimiz yer Samsun'du. Bazen diyorlar ki 'Tamam başladınız da ne zaman gelecek?' Yola çıktı gelecek Allah'ın izniyle." dedi.

Bakan Uraloğlu, Vali Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret ederek şeref defterini imzaladı.

Ardından Valiliğin yanındaki İstiklal Meydanı projesi kapsamındaki çalışmaları inceleyen Uraloğlu, burada 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarına gül verdi.

Daha sonra AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse ve yönetim kuruluyla bir araya gelen Uraloğlu, Samsun'da çok işler yaptıklarını memnuniyetle gördüklerini söyledi.

Samsun'da yapılan işlerin sadece bir kente mahsus işler olmadığını belirten Uraloğlu, "Burada bölgeye, ülkemize hizmet edecek işler yapılıyor. Teşkilatımızla birliğimizi, beraberliğimizi Allahutaala daim eylesin. Buraya yaptığımız her hizmet, Karadeniz'e, Anadolu'ya, Türkiye'ye yapılmış hizmettir. Biz böyle görüyoruz." diye konuştu.

Uraloğlu, Yeşilkent Köprülü Kavşağı'nı bitirip hizmete açtıklarını dile getirdi.

Batı Çevre Yolu'nun temelini atacaklarını söyleyen Uraloğlu, "Yeni nesil insanlara, çocuklarımıza, gençlerimize bazı şeyleri anlatmakta zorlanıyoruz ama ne tarafa başınızı çevirirseniz orada bakanlığımız ve bütün bakanlıklar iyi işler yaptık." ifadesini kullandı.

Sinop'a dünyanın en güzel yollarından birini yaptıklarını belirten Uraloğlu, Sarp'a kadar da modern bir yolu hayata geçirdiklerini söyledi.

Yollardaki riskleri azalttıklarını dile getiren Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Onun haricinde denizcilikte birçok iş yaptık ama yapılması gereken işler var. Samsun çok hızla gelişiyor. İnşallah onları da planlayacağız. Demir yolunda hızlı treni Ankara'nın kuzeyine ilk getireceğimiz yer Samsun'du. Bazen diyorlar ki 'Tamam başladınız da ne zaman gelecek?' Yola çıktı gelecek Allah'ın izniyle. Biz hiçbir işimizi eksik bırakmadık. Geçen sene Kırıkkale ile Çorum arasının ihalesini yaptık. Bu sene de Samsun'a olan bölümünü yatırım programına aldık, daha doğrusu Cumhurbaşkanı'mızın onayıyla, yani kararını verdik. İnşallah onun ihalesini yapmış olacağız. Yine mevcut hattı iyileştirdik, Sivas'tan gelen hattı. Kent içi raylı sistemi de hastane bölgesine, kamu kampüslerine bağlamış olacağız belediyemizle."

Havalimanı ilgili de düşünceleri olduğuna işaret eden Uraloğlu, projeleri peyderpey hayata geçireceklerini belirtti.

"AK Parti hükümetleri ve Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde yaptığımız işleri bir oy terazisine koymuş olsaydık, tartma imkanı olsaydı her ilde yüzde 80 oy alırdık." diyen Uraloğlu, şunları ifade etti:

"58 havalimanımız var ve bunların 30'a yakını doğuda. Karadeniz'i de sayarak söylüyorum. Dolayısıyla hiçbir tarafı ihmal etmedik. 'Bu benim evladımdır, akrabamdır, ana babamdır, komşumdur, mahallelimdir, köylümdür, oy verir' demeyeceğiz. O zaman iş geliyor teşkilat olarak hepimize. O zaman dokunacağız. Çünkü insanlarımız artık daha ben merkezli. 'Bizim gibi düşünür, nasılsa oy verir' asla demeyeceğiz. Cumhurbaşkanı'mızın gayret ettiğinin birazı kadar gayret edebilirsek maksat hasıl olmuş olur."

Uraloğlu, muhalefet etmeye çalışanların ülkeyi yönetebileceğine inanmadıklarını, belediyeleri yüzlerine gözlerine bulaştırdıklarını, yönetme kabiliyetlerinin olmadığını gördüklerini söyledi.

Bakan Uraloğlu, daha sonra Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'a makamında ziyarette bulundu.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Politika, Ekonomi, Samsun, Ulaşım

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
