Hizmet-İş Sendikası'ndan anlamlı yardım - Son Dakika

Hizmet-İş Sendikası'ndan anlamlı yardım

Geçirdiği talihsiz bir iş kazası sonucu hayatını kaybeden üyemiz Ali Andaç'ın ailesine ferdi kaza sigortasından temin edilen 50 Bin TL verildi.

Hizmet-İş Sendikası'ndan anlamlı yardım, System.String[]

Geçirdiği talihsiz bir iş kazası sonucu hayatını kaybeden üyemiz Ali Andaç'ın ailesine ferdi kaza sigortasından temin edilen 50 Bin TL verildi.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanlığı tarafından yaklaşık 7 yıldır tüm üyelerine sosyal proje kapsamında ferdi kaza sigortası yaptırıldığını söyleyen Hak-İş Konfederasyonu İl Başkanı ve Hizmet- İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik konuyla ilgili açıklamada bulunarak şu şekilde devam etti:

"20.05.2020 tarihinde iş kazası sonucu hayatını kaybeden KAYMEK A.Ş.'de çalışan üyemiz Ali Andaç'ın ailesine girişimlerimiz sonucu sigortadan aldığımız 50 Bin Türk Lirası verilmiştir. Vermiş olduğumuz bu para, merhumun geride bırakmış olduğu yakınlarının acısını dindirmez fakat bize emanet olarak gördüğümüz ailesinin ve yakınlarının az da olsa bir ihtiyacını karşılayacaktır. Hayatını kaybeden üyemize Allah'tan rahmet geride kalanlarına hayırlı uzun ömürler diliyorum. Maalesef; keşke hiç yaşanmasa dediğimiz iş kazaları hayatımızın ve ülkemizin acı bir gerçeğidir. Allah Kayseri'ye hizmet eden ve alın terini döken çalışanlarımızı kazalardan belalardan korusun. Umarım bu tür kazalar bir daha yaşanmaz. Bu olay da son olur." - KAYSERİ

Hizmet-İş Sendikası'ndan anlamlı yardım
Hizmet-İş Sendikası'ndan anlamlı yardım
Hizmet-İş Sendikası'ndan anlamlı yardım

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Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 12:18 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hizmet-İş Sendikası'ndan anlamlı yardım - Son Dakika

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