Hizmet-İş Yozgat'ta Genel Kurulunu Yaptı

03.02.2026 14:41
Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şubesi, 8. Olağan Genel Kurulu'nda Ferman Zararsız yeniden başkan seçildi.

Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şubesinin 8. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, kentteki bir otelde düzenlenen genel kurulda yaptığı konuşmada, HAK-İŞ'in inançlı ve idealleri olan insanların bir araya gelerek kurduğu, yarım asırdır devam eden bir mücadele olduğunu söyledi.

Hizmet-İş Sendikasının Yozgat'ta 1985 yılında örgütlendiğini anımsatan Yıldız, kentin sendika açısından ayrı bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Emanet bilinciyle sendikal mücadeleyi sürdürdüklerini dile getiren Yıldız, 276 bin üyenin hak ve hukukunu korumanın ve aidatları en iyi şekilde değerlendirmenin birinci vazifeleri ve görevleri olduğunu belirtti.

HAK-İŞ olarak üyelerin hak ve hukukunu korumanın görevleri olduğunu, bunun yanı sıra ülkede, ülke dışında mazlum, mağdur ve afetlerden etkilenen kesimlerin de yanında olduklarını vurgulayan Yıldız, "6 Şubat depremini hep birlikte yaşadık. Yaklaşık 11 ilimizde yaşadığımız bir deprem. Depremin ilk gününde ekiplerini oraya gönderen, depremzedelerin yanında olan yine HAK-İŞ olmuştur, Hizmet-İş Sendikası olmuştur. Üyelerine destek veren yine Hizmet-İş Sendikası ve HAK-İŞ olmuştur. AFAD'a en büyük yardımları yapan HAK-İŞ ve Hizmet-İş Sendikası olmuştur." diye konuştu.

HAK-İŞ'in Filistin'i kendi meselesi gibi gördüğüne dikkati çeken Yıldız, zulme karşı direnen Filistinli kardeşlerinin yanında olduklarını kaydetti.

Programda, divan başkanlığı yapan HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir ile Hizmet-İş Sendikası Kurucu ve Onursal Başkanı Hüseyin Tanrıverdi ve Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan da konuşma yaptı.

Tek adayla gerçekleştirilen Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şubesinin 8. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden Ferman Zararsız seçildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Hizmet-İş Yozgat'ta Genel Kurulunu Yaptı
