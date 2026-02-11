HKÜ'de Hemşirelik Simülasyon Merkezi Açıldı - Son Dakika
HKÜ'de Hemşirelik Simülasyon Merkezi Açıldı

HKÜ\'de Hemşirelik Simülasyon Merkezi Açıldı
11.02.2026 09:40
Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde açılan merkez, hemşirelik eğitiminde uygulama temelli yeni bir dönem başlatıyor.

HASAN Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü bünyesinde kurulan Hemşirelik Simülasyon Merkezi ile Hemşirelikte İleri Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Merkez, hemşirelik eğitiminde uygulama temelli ve teknoloji odaklı yeni bir dönemin kapılarını araladı.

HKÜ Kampüsü'nde gerçekleştirilen açılış törenine; Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, HKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Haluk Kalyoncu, HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, üniversite yöneticileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin sunduğu eğitim olanaklarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Böylesine güçlü bir eğitim altyapısına sahip bir üniversitede öğrenci olmayı gerçekten isterdim. Buradan mezun olacak her bir gencimizin ülkemize hayırlı hizmetlerde bulunacağına yürekten inanıyorum. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Hemşirelik Simülasyon Merkezi, öğrencilerimizin bir canı kurtarmak için gerekli tüm bilgi ve becerileri gerçeğe en yakın şekilde öğrenmelerine imkan sağlayacak. Burada yetişen öğrencilerimizin meslek hayatlarında çok daha donanımlı ve özgüvenli olacaklarına inanıyorum. Merkezimizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından yapılan dua sonrasında, Hemşirelik Simülasyon Merkezi ile Hemşirelikte İleri Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Açılışın ardından protokol üyeleri, Hemşirelik Simülasyon Merkezi ve laboratuvarları gezerek akademisyenlerden bilgi aldı. Merkezde yer alan mekanik ventilatörler, hasta monitörleri, ileri düzey simülasyon maketleri ve modern teknolojik donanımlarla oluşturulan uygulama istasyonları, katılımcıların beğenisini topladı.

UYGULAMA TEMELLİ EĞİTİMLE MESLEĞE HAZIR MEZUNLAR

Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından hayata geçirilen merkez; hemşirelik öğrencilerinin klinik becerilerini güvenli bir ortamda geliştirmelerine ve teorik bilgilerini uygulamayla pekiştirmelerine olanak sağlayacak. Modern altyapısı ve yenilikçi eğitim yaklaşımıyla dikkat çeken merkez sayesinde, HKÜ Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin klinik uygulamalara daha hazır, özgüvenli ve donanımlı şekilde mezun olmaları hedefleniyor.

BAKAN YUMAKLI, HKÜ ÇEVRE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Açılış programının ardından Bakan İbrahim Yumaklı, HKÜ Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret ederek Merkez Müdürü Doç. Dr. Nebiye Kızıl tarafından yürütülen araştırma ve uygulama çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Ziyaret kapsamında, gıda atıklarından elde edilen biyoaktif bileşenlerin çevre dostu (yeşil) ekstraksiyon yöntemleriyle geri kazanılmasına yönelik çalışmalar, Sıfır Atık yaklaşımı ve katma değerli ürün geliştirme potansiyeli açısından oldukça ilgi çekici bulundu. Bakanımız, merkez bünyesindeki laboratuvarları da ziyaret ederek yürütülen analiz ve Ar-Ge faaliyetlerini yerinde inceledi.

Kaynak: DHA

