HKÜ, FEDE Üyeliği ile Uluslararasılaşma Hedefliyor

12.01.2026 15:38
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, FEDE'ye katılan Türkiye'deki ilk üniversite olarak uluslararası iş birlikleri kuracak.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), (Federation for European Education – FEDE) üyeliğine kabul edilen Türkiye'deki ilk yükseköğretim kurumu oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Avrupa merkezli saygın bir akademik ağ olan FEDE üyeliği sayesinde HKÜ, Avrupa başta olmak üzere farklı coğrafyalardan yükseköğretim kurumlarıyla daha güçlü iş birlikleri kurmayı, ortak akademik projeler yürütmeyi ve uluslararası girişimlerde aktif rol almayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, FEDE üyeliğinin üniversite açısından stratejik bir adım olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Avrupa Eğitim Federasyonu'na kabul edilen Türkiye'deki ilk yükseköğretim kurumu olmak, üniversitemizin uluslararasılaşma vizyonunun güçlü bir göstergesidir. Bununla birlikte, Coursera ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde öğrencilerimizin küresel ölçekte tanınan programlara erişimini genişleterek eğitimde dijital dönüşüm sürecimizi daha da güçlendiriyoruz."

Uluslararası açılımlarını somut adımlarla desteklemeye devam ettiklerini ve bu kapsamda 25 öğrenciye Berlin, Londra, Dublin ve Barcelona olmak üzere dört farklı şehirde mesleki staj imkanı sunacaklarını ve ilgili anlaşmaların tamamlandığını ifade eden Küçükerdoğan, ayrıca Özbekistan ve Kazakistan'da açılması planlanan temsilciliklerle üniversitenin uluslararası akademik ve kurumsal etki alanını daha da genişletmeyi hedeflediklerini belirtti.

Küçükerdoğan, "FEDE üyeliğiyle birlikte öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz için yeni iş birlikleri ve akademik fırsatlar oluşturarak üniversitemizin küresel görünürlüğünü artırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

