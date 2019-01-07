Son Dakika Haberleri: Hkü Hukuk Fakültesinden Kariyer Günleri Etkinliği

Hkü Hukuk Fakültesinden Kariyer Günleri Etkinliği

1 saat önce

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Hukuk Fakültesi tarafından kariyer günleri düzenlendi.

Hkü Hukuk Fakültesinden Kariyer Günleri Etkinliği, System.String[]
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Hukuk Fakültesi tarafından kariyer günleri düzenlendi.

HKÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, HKÜ hukuk amfisinde tertip edilen ve ceza hukuku, denizcilik hukuku, enerji piyasasındaki güncel durum ve iş olanaklarının ele alındığı etkinliğe, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Açılışta konuşan HKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Kayıhan, katılımcıların anlatacaklarının herkes için önemli olduğunu ifade etti.

Daha sonra denizcilik piyasaları, staj ve iş imkanları, ceza hukuku ve yurt dışı eğitimi gibi konularda bilgiler verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:07 Kaynak: AA

Denizcilik, Hukuk Fakültesi, Güncel
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