'Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika
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'Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı

6 saat önce

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Uluslararası İlişkiler Birimi ve Uluslararası Öğrenci Ofisi tarafından, 'Hocalı Katliamı'nın 28. yıl dönümü nedeniyle anma etkinliği düzenlendi.

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Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Uluslararası İlişkiler Birimi ve Uluslararası Öğrenci Ofisi tarafından, 'Hocalı Katliamı'nın 28. yıl dönümü nedeniyle anma etkinliği düzenlendi.


Kurupelit Kampüsü'nde bulunan Hocalı Anıtı önünde yapılan anma etkinliği saygı duruşunun ardından Türk ve Azerbaycan milli marşlarının okunması ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Ardından öğrenciler tarafından katliamı anlatan şiirler okundu.


"Bu soykırımdır"


Anma etkinliğinde konuşan Öğr. Gör. İsmail Hodziç, "Hocalı'da katliam mı yapıldı soykırım mı yapıldı diye tartışmalar yapılıyor. Oysa suçsuz öldürülen bir kişi veya binlerce kişi dahi olsa bu soykırımdır. İnsan hakları sözleşmelerinde bu böyle geçiyor. Dolayısıyla bu 26 Şubat 1992'de katledilen sadece Azeri Türk kardeşlerimiz değildir. Bu tarih aynı zamanda insan hakları Birleşmiş Milletler ve diğer kurum ve kuruluşların Müslümanlara karşı çifte standart uyguladıklarını gösteren tarihtir. Olmamış olsa Hocalı'dan sonra Bosna Hersek'te ve günümüze kadar Orta Doğu'daki katliamlar devam etmezdi. Sizin üç vazifeniz vardır: Birincisi bu olayı her yerde anmak, bu bilinci canlı tutmak. Çünkü tarihte unutulan şey gelecekte tekrar yaşanıyor. İntikam peşinde değil adalet peşinde konuşacağız. Bizimle onları ayıran en önemli nokta budur. Ama daima milletimiz bu konuda bilinçli olmasına gayret göstereceğiz" dedi.


"Bunun hesabını soracağız"


Türk Ocakları Samsun Şube Başkanı Prof. Dr. Serkan Şen ise, "Hocalı'da yaşananlar kinimizdir, dinimizdir. Bunun hesabını soracağız. Dünya sormazsa gün gelip bu soykırımı yapanlardan hesabı sorulacaktır. Toplumlar izanla hareket etmelidir. Toplumlar kimseyi akılsız yerine koymamalıdır. Çıkmışlar Ermeniler soykırımdan bahsediyorlar. Soykırımdan bahsedecek olan Hocalı'ya bakacak. Hocalı'da yapmış oldukları tek tek kayıt altına alındı. Hocalı'yı anacağız. Hissiyatımızı diri tutacağız. Kinimizdir dinimizdir diyeceğiz. Geleceğe yürürken bilimle yürüyeceğiz. Bir olacağız birliğimizi daim kılacağız. Gün gelip şu bayrağın gölgesinde bu tür toplantılar yapacağız" şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından anma etkinliği son buldu. Etkinliğe akademisyenler, Türk ve Azerbaycanlı öğrenciler katıldı. - SAMSUN

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Uluslararası Öğrenci Ofisi, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:40 Kaynak: İHA
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