Son Dakika Haberleri: Hocalı Katliamı'nın 27. Yılı

Hocalı Katliamı'nın 27. Yılı

37 dakika önce

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Türk Halk Bilimi Topluluğu tarafından "Hocalı Katliamı ve Şehitlerini Anma Programı" düzenlendi.

Hocalı Katliamı'nın 27. Yılı, System.String[]
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Türk Halk Bilimi Topluluğu tarafından "Hocalı Katliamı ve Şehitlerini Anma Programı" düzenlendi.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencileri Ali İhsan Apaydın, Ayşegül Soylu, Songül Aytekin, Ali İmamverdiyev ve Merve Mıhçakan'ın konuşmacı olarak katıldığı program, Fen Edebiyat Fakültesi Ömer Asım Aksoy Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Panelin moderatörlüğünü yürüten Ayşegül Soylu, GAÜN öğrencileri olarak bu tür olaylara her daim karşı çıktıklarını belirterek, "Soydaşlarımızın maruz kaldıkları bu durumları görmezden gelmeyerek kınıyoruz." ifadesini kullandı.

GAÜN Türk Halk Bilimi Topluluğu Başkanı Ali İhsan Apaydın da konuşmasında, 25-26 Şubat 1992'de Hocalı nüfusunun, çocukların, yaşlıların ve kadınların planlı bir kırıma uğramasının nedeninin, bu insanların Azerbaycan Türkü olmaları olduğunu kaydederek, "Dolayısıyla, Hocalı halkı sırf milli ve dini kimlikleri nedeniyle topluca katledilmiştir. Uluslararası hukukta bu olayın bir tek adı vardır, soykırım." açıklamasında bulundu.

Ali İmamverdiyev, Hocalı Katliamı'nın hiçbir biçimde sadece Azerbaycan'ın acısı ve meselesi olmadığını vurgulayarak, "Bu korkunç olay, yalnızca Türk ve İslam dünyasının da meselesi değildir. Dünyanın gördüğü en alçak saldırılardan biri olan bu korkunç soykırım, bütün onurlu insanlığın meselesidir." ifadelerini kullandı.

Konuşmalardan sonra Hocalı Katliamı'nın hemen ardından Ağdam Hastanesi'nde bir savaş muhabiri olan Cengiz Mustafayev tarafından çekilen görüntüler izlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:19 Kaynak: AA

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