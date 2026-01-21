Hol Kampı'nda Güvenlik Önlemleri Artırıldı - Son Dakika
Hol Kampı'nda Güvenlik Önlemleri Artırıldı

21.01.2026 14:32
Suriye güvenlik güçleri, DEAŞ ailelerinin tutulduğu Hol Kampı'nda güvenliği artırdı.

Suriye güvenlik güçleri, DEAŞ'lı teröristlerin çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan ailelerinin tutulduğu ve terör örgütü YPG/SDG'den kontrolü aldığı Hol Kampı'ndaki güvenlik önlemlerini artırdı.

Anadolu Ajansı (AA), Haseke ilinin güneyinde yer alan ve DEAŞ'lı teröristlerin çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan ailelerinin tutulduğu Hol Kampı'nı havadan görüntüledi.

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'den dün kontrolü aldığı Hol Kampı ve çevresine çok sayıda güvenlik görevlisi konuşlandırdı.

Kamp ve çevresinde önlem amacıyla güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve bölgede durumun sakin olduğu görüldü.

Hol Kampı'nın ana giriş kapısına kontrol noktası kuran Suriye güvenlik güçleri, görevliler dışındaki kişilerin içeriye girmesine izin vermiyor.

Terör örgütü YPG/SDG, DEAŞ'lı teröristlerin çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan ailelerinin tutulduğu Hol Kampı'nı kendi haline bırakarak, Suriye ordusuna devretmeden bölgeden ayrılmıştı.

Suriye güvenlik güçleri, dün Hol Kampı'nın kontrolünü sağlamıştı.

-? ?Hol Kampı

ABD'nin 2003'te Irak'ı işgaliyle başlayan çatışmalardan kaçanlar için kurulan Hol Kampı, Suriye'nin doğusundaki Haseke ilinde yer alıyor.

YPG/SDG, bu kampta terör örgütü DEAŞ ile çatışmalardan kaçan sivillerin yanı sıra, teslim olan bazı DEAŞ'lıları ve ailelerini tutuyordu.

Terör örgütü YPG/SDG, uzun yıllar bu kampı, yabancı devletler tarafından muhatap alınmak için bir tür diplomasi aracı olarak kullanmıştı.

Bir zamanlar 50-60 bin kişinin sıkıştırıldığı kampın nüfusunun şimdilerde 20 binin altına düştüğü belirtiliyor.

Kaynak: AA

