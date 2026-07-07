Hollanda Başbakan Yardımcısı Dilan Yeşilgöz 42 yıl sonra doğduğu kente, bakan olarak dönüyor - Son Dakika
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Hollanda Başbakan Yardımcısı Dilan Yeşilgöz 42 yıl sonra doğduğu kente, bakan olarak dönüyor

07.07.2026 13:58
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Hollanda siyasetinde yeni dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri Ankara doğumlu Dilan Yeşilgöz oldu. Henüz 7 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrılan Yeşilgöz, aradan geçen 42 yılın ardından bu kez Hollanda'nın Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı sıfatıyla doğduğu kente gelmeye hazırlanıyor.

Hollanda'da aylar süren koalisyon görüşmelerinin ardından kurulan yeni hükümet resmen göreve başladı. Yeni kabinede en dikkat çeken isimlerden biri ise Ankara doğumlu Dilan Yeşilgöz oldu. Çocuk yaşta ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrılan Yeşilgöz, artık Hollanda'nın Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı olarak görev yapacak. Yeşilgöz doğduğu Ankara'ya ise 42 yıl aradan sonra, bu kez resmi sıfatla gelmeye hazırlanıyor.

7 YAŞINDA AYRILDI, ÜLKENİN ZİRVESİNE YÜKSELDİ

Başkentte 1977 yılında dünyaya gelen Dilan Yeşilgöz, 7 yaşındayken ailesiyle birlikte Hollanda'ya yerleşti. Yeni hayatını burada kuran Yeşilgöz, yıllar içinde Hollanda siyasetinin en etkili isimlerinden biri haline geldi. Daha önce Adalet ve Güvenlik Bakanlığı görevini üstlenen ve VVD'nin liderliğini yapan Yeşilgöz, yeni kabinede ülkenin en kritik makamlarından birine getirildi.

SAVUNMA POLİTİKALARINI YÖNETECEK

Lahey'de düzenlenen yemin töreniyle görevine başlayan Yeşilgöz, Başbakan Yardımcılığı görevini Savunma Bakanlığı ile birlikte yürütecek. Yeni görevinde Hollanda'nın savunma stratejileri, NATO kapsamındaki yükümlülükleri, Avrupa'nın güvenlik politikaları ve Ukrayna'ya yönelik askeri destek süreçlerinde önemli sorumluluklar üstlenecek.

42 YIL SONRA ANKARA'YA RESMİ ZİYARET

Yeşilgöz'ün uluslararası temasları kapsamında NATO Zirvesi için Ankara'ya gelmesi bekleniyor. Böylece 7 yaşındayken ayrıldığı doğduğu kente 42 yıl sonra, Hollanda Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı unvanıyla resmi bir ziyaret gerçekleştirmiş olacak. 

Bu ziyaret, hem kişisel yaşam öyküsü hem de siyasi kariyeri açısından dikkat çeken bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

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Son Dakika Hollanda Hollanda Başbakan Yardımcısı Dilan Yeşilgöz 42 yıl sonra doğduğu kente, bakan olarak dönüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hollanda Başbakan Yardımcısı Dilan Yeşilgöz 42 yıl sonra doğduğu kente, bakan olarak dönüyor - Son Dakika
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