Hollanda'da hükümet istifa etti - Son Dakika

Hollanda'da hükümet istifa etti

15.01.2021 16:31
Hollanda'da hükümet istifa etti, System.String[]

Hollanda'da 4 partiden oluşan koalisyon hükümeti, vergi dairesinin gelir incelemesi sisteminde hukuka aykırılık yapıldığı gerekçesiyle istifa etti.

Hollanda'da 4 partiden oluşan koalisyon hükümeti, vergi dairesinin gelir incelemesi sisteminde hukuka aykırılık yapıldığı gerekçesiyle istifa etti.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD), Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Demokratlar 66 (D66) ve Hristiyan Birlik Partisinden (CU) oluşan koalisyon hükümetinin istifa ettiği belirtildi.

İstifa sebebinin, vergi dairesinin gelir incelemesi sisteminde hukuka aykırılık yapıldığı gerekçesiyle olduğu ifade edildi.

Koalisyon hükümetinin, 17 Mart'ta yapılacak olan genel seçime kadar geçici hükümet olarak devam edeceği belirtilen haberde, bu durumun yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile ilgili alınan kararları etkilemeyeceği kaydedildi.

Başbakan Mark Rutte'nin, Kral Alexander'a hükümetin istifasını resmen sunacağı aktarıldı.

Ekonomi Bakanı Eric Wiebes'in ise görevinden istifa ettiği ve geçici hükümette de görev almayacağı bilgisi paylaşıldı.

Hükümet haftalık bakanlar kurulu toplantısında, Temsilciler Meclisi tarafından kurulan araştırma komisyonunun çocuk bakımı ödeneğinde yapılan yanlışlıkları içeren "Benzeri görülmemiş adaletsizlik" başlığını verdiği raporun siyasi sonuçlarını tartışmak için bir araya gelmişti.

Hollanda Parlamentosu tarafından kurulan araştırma komisyonu 17 Aralık 2020'de, çocuk bakım yardımı alan binlerce ailenin, devlet görevlileri tarafından yanlışlıkla "sahtekar" diye yaftalandığını ve bu aileler hakkında işlem yapıldığını ortaya çıkarmıştı.

Komisyonun hazırladığı raporda, çocuk bakım yardımı alan aileler hakkında yapılan gelir incelemelerinde devlet görevlilerinin hata yaptığı belirtilmiş, bu hatalar sonucunda binlerce ailenin haksız şekilde "sahtekar" diye yaftalandığı ve ödeneklerinin kesildiği bildirilmişti.

"Benzeri görülmemiş adaletsizlik" başlığı verilen raporda, vergi dairesinin gelir incelemesi sisteminde hukuka aykırılık yaptığı kaydedilmişti.

Raporda, birçok aile hakkında "sahtekarlık" soruşturması açıldığına işaret edilmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hollanda'da hükümet istifa etti - Son Dakika


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