Son Dakika Haberleri: Hollanda'da üniversitelilerden şehir merkezinde sokak iftarı
Son Dakika Güncel Haber

Hollanda'da üniversitelilerden şehir merkezinde sokak iftarı

36 dakika önce

Hollanda'nın Rotterdam kentinde, Milli Görüş teşkilatlarına bağlı Hollanda İslam Federasyonu Üniversiteliler Birliği (NIF Studenten) tarafından organize edilen "streetiftar" adı verilen "sokak iftarında" ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen üniversiteliler bir araya geldi.

Hollanda'da üniversitelilerden şehir merkezinde sokak iftarı, System.String[]
Hollanda'nın Rotterdam kentinde, Milli Görüş teşkilatlarına bağlı Hollanda İslam Federasyonu Üniversiteliler Birliği (NIF Studenten) tarafından organize edilen "streetiftar" adı verilen "sokak iftarında" ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen üniversiteliler bir araya geldi.
Rotterdam'da, yaklaşık 200 üniversitelinin katılımıyla şehrin en işlek merkezinden bulunan Blaak Meydanı'nda ilk kez düzenlenen bir iftar programının açılışında Mehdi Urgenç tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.
Etkinliğe misafir olarak katılan Dr. Bahri Bulut, ramazanla ilgili sohbet verdi.
NIF Studenten Başkanı Mustafa Şener, program öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak iftarı için özellikle Rotterdam'ın merkezinde bulunan Blaak Meydanını seçtiklerini söyledi.
Farklı yerlerde iftarların organize edildiğine dikkati çeken Şener, "Bu sefer farklılık olması için Blaak Meydanı'nda iftar yaptık. Burada yapmamızın nedeni bizim artık Hollanda'nın bir parçası olduğumuzu göstermek. İnsanlar bizim burada yaşadığımızı ve bizim de Rotterdamlı olduğumuzu görüp bilmesi için ve bu etkiyi göstermek için sokak iftarı düzenledik." dedi.
Şener, üniversitelilerin katılacağı iftarın hem Müslümanlara hem de gayrimüslimlere açık olduğunu dile getirdi.
Üniversiteli gençler, iftar sonrası meydanda sokağa serdikleri halı üzerinde topluca akşam namazı kıldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:19 Kaynak: AA
Hollanda, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsrail'de hükümet kurulamadı! Yeniden seçime gidiliyor Tunceli'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi ABD Dışişleri'nden Türkiye'ye bir S-400 tehdidi daha Pençe Harekatı'nda şehit olan askerlerimiz memleketlerine uğurlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 01:55:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hollanda'da üniversitelilerden şehir merkezinde sokak iftarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]