Hollanda'daki Singer Müzesi'nden Van Gogh tablosu çalındı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Hollanda'daki Singer Müzesi'nden Van Gogh tablosu çalındı - Son Dakika Dünya

Hollanda'daki Singer Müzesi'nden Van Gogh tablosu çalındı

6 saat önce

Laren kentindeki Singer Müzesi'nde sergilenen, ünlü ressam Vincent van Gogh'a ait "Spring Garden" (Bahar Bahçesi) adlı tablo çalındı.

Hollanda'daki Singer Müzesi'nden Van Gogh tablosu çalındı, System.String[]

Hollanda'nın başkenti Amsterdam yakınlarındaki Laren şehrinde, Singer Müzesi'nde sergilenen, ünlü ressam Vincent van Gogh'a ait "Spring Garden" (Bahar Bahçesi) adlı tablo çalındı.

Polisin verdiği bilgiye göre, müzeye Pazartesi sabahı 03: 15 sıralarında gelen hırsızlar, ön taraftaki cam kapıyı zorlayarak içeri girdi.

Hırsızlar, sergilenmek üzere bir süre önce Groninger Müzesi'nden ödünç alınan, van Gogh'un 31 yaşındayken yaptığı, erken dönem çalışmalarından olan "Spring Garden" (Bahar Bahçesi) adlı tabloyu alarak kaçtı.

Tabloda, 1884 baharında ünlü ressamın ailesinin yaşadığı Kuzey Brabant bölgesinde bulunan Nuenen köyündeki Zafer Bahçesi'nin görüntüsü yer alıyor.





Müzedeki alarm sisteminin harakete geçmesi üzerine olay yerine gelen polis, hırsızlara yetişemedi.

Singer Müzesi, sigorta uzmanları ile birlikte gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını ve bir güvenlik zaafiyeti bulunmadığını savundu.





Singer Müzesi Müdürü: Korkunç bir olay

Singer Müzesi Müdürü Jan Rudolph de Lorm, inanılmaz derecede kızgın ve şaşkın olduğunu belirterek, olayı "korkunç" diye değerlendirdi.

Tablonun sahibi Groninger Müzesi Müdürü Andreas Blühmn, Singer Müzesi ile işbirliğine devam edeceklerini vurguladı.

Laren'deki müzede 14 Ocak'ta açılan "Van Gogh Ruhun Aynası" adlı serginin, 10 Mayıs'a kadar devam etmesi planlanmıştı. Ancak Singer Müzesi, koronavirüs önlemleri nedeniyle bir süredir kapalıydı.

Singer Müzesi'nden 2007 yılında da bahçedeki 7 heykel çalınmıştı.

1956 yılında kurulan Laren kentindeki Singer Müzesi, ABD'li sanat koleksiyoncusu William Singer'in koleksiyonun bir bölümünden oluşuyor.

Müzede, van Gogh ve Piet Mondrian'ın eserleri de sergileniyor.

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BBC

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 06:30 

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