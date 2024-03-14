Hollanda Merkez Bankası, Crypto.com'a 2,85 Milyon Euro Cezası Verdi - Son Dakika
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Hollanda Merkez Bankası, Crypto.com'a 2,85 Milyon Euro Cezası Verdi

Hollanda Merkez Bankası, Crypto.com\'a 2,85 Milyon Euro Cezası Verdi

Hollanda Merkez Bankası (DNB), kayıt yaptırmadan faaliyet gösterdiği gerekçesiyle kripto para borsası Crypto.com'a 2,85 milyon euro para cezası verdi. DNB, Cryptocom'un geniş müşteri kitlesini ve rekabet avantajını göz önünde bulundurarak cezayı artırdığını açıkladı. Cryptocom, cezaya itiraz etme hakkına sahip olduğunu belirtti.

14.03.2024 13:12
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Hollanda Merkez Bankası (DNB), kripto para borsası Crypto.com'a, ülkede kayıt yaptırmadan faaliyet gösterdiği gerekçesiyle 2,85 milyon euro para cezası verdi.

DNB, Cryptocom'un Geniş Müşteri Kitlesini ve Rekabet Avantajını Göz Önünde Bulundurdu

Hollanda'nın finansal düzenleyicisi, kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeden ülkede faaliyet gösterdiği için Crypto.com adlı kripto para borsasına büyük bir ceza kesti. Hollanda Merkez Bankası'nın kısa bir süre önce yaptığı açıklamaya göre, Cryptocom ve onu işleten Foris DAX MT Limited şirketi, De Nederlandsche Bank'a (DNB) kaydolmadan hizmet sunmaktan ötürü 2,85 milyon euro (yaklaşık 3,12 milyon dolar) para cezası aldı. Bu ceza, şirketin Temmuz 2023'te nihayet kaydını tamamlamasından önceki yaklaşık iki yıl süren döneme ait.

Hollanda'da faaliyet göstermek isteyen şirketlerin, ülkenin kara para aklamayı ve terör finansmanını önleme kanununa uygun olarak DNB'ye kaydolmaları gerekiyor. Düzenleyici kurum, bu ihlalin ciddiyeti ve devam eden suçluluk durumunu gerekçe göstererek standart iki milyon euroluk temel cezayı artırdığını açıkladı. DNB tarafından yapılan açıklamada, Cryptocom'un Hollanda'daki geniş müşteri kitlesini ve denetim ücretleri ödememe yoluyla elde ettiği rekabet avantajını, cezayı artırma kararında dikkate alındığı belirtti.

Cryptocom, bu cezaya Kasım 2023'e kadar itiraz etme hakkına sahipti ve borsanın bu yönde bir adım attığı bildirildi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Bu ceza geçmişte kalmış ve düzeltilmiş bir duruma ilişkindir. Devam eden piyasa operasyonlarımız veya sunulan hizmetler üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. DNB'nin ceza uygulama kararından dolayı hayal kırıklığına uğradık ve bu karara karşı aktif olarak mücadele ediyoruz" denildi.

Son olarak Hollanda Merkez Bankası, daha önce de Binance ve Coinbase gibi büyük kripto para borsalarına kayıt dışı faaliyetleri nedeniyle benzer cezalar uygulamıştı.

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SON DAKİKA: Hollanda Merkez Bankası, Crypto.com'a 2,85 Milyon Euro Cezası Verdi - Son Dakika
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