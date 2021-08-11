Hollanda'dan Manavgat'a Türk eli - Son Dakika

Hollanda'da yaşayan yardımsever Türk gençleri, bir tır dolusu yardım malzemesi ile yangından etkilenen Manavgat halkının yardımına koştu. Aysel Özkaya Arslan, "Yangından dolayı gözümüze uyku girmedi. Az da olsa destek olmak istedik" dedi.

Hollanda'nın Amsterdam şehrinde yaşayan Aysel Özkaya Arslan (26), arkadaşı Şirin Özkan Deveci (29) ile birlikte bir tır dolusu yardım malzemesiyle Manavgat'a geldi. Orman yangınında mağdur olan vatandaşlara destek olmak için ilçeye gelen duyarlı gençlere, Türk vatandaşlarının yanı sıra Hollandalılar da yardım etti. Bebek bezinden gıdaya, oyuncaktan giysiye kadar bir tır dolusu malzeme, Arslan'ın girişimiyle Manavgat'a ulaştı.

Manavgat Atatürk Kültür Merkezi'nde oluşturulan Yangın Dayanışma Merkezi'ne getirilen malzemeleri ve Aysel Özkaya Arslan'ı Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen karşıladı. Yardımsever Türk kızlarına yardımlarından dolayı teşekkür eden Şükrü Sözen, "Ülke tarihinin en büyük yangınıydı. ve acı olan doğa tahrip oldu. Doğanın yanında yerleşim yerleri tahrip oldu. Çok büyük bir acı. Bu acıyı da hem ülke içinden hem yurtdışından dostlarımız, yardımseverlerimizin yardımını görmek bizi çok sevindirdi. Manavgat halkı adına size çok teşekkür ediyorum" dedi.

Hollanda'da yaşayan Türklerin yanı sıra Hollandalılar ve diğer ülke vatandaşlarından da yardım konusunda yoğun destek verdiğini belirten Aysel Özkaya Arslan da yangını duyduktan sonra gözüne uyku girmediğini söyledi. Hem yangın hem de yangın sonrası durumun üzüntü verici olduğunu dile getiren Arslan, "Hollanda'dan yardım tırı getirdik buraya. Az da olsa destek olmak için buraya geldik. Yangınları duyduktan sonra içimiz rahat etmedi. Biz de dedik ki kendi çapımızda bütün Hollanda herkes gönüllü olarak bize yardımcı oldular. Hollanda vatandaşlarından da destek çıktı bize karşı, Afganlar falan da destek oldu. Yardım malzemelerinin içinde giysi, yatak, bisiklet, çocuklara oyuncak, bezler, ıslak bezler, aklınıza her ne geliyorsa içerisinde var. Sabah geldik buraya. Önce tırımızı karşılayalım dedik. Bunları sağ salim teslim edelim dedik. Ondan sonra Allah'ın izniyle bölgeleri gezmeyi düşünüyoruz. Çok üzüldük. Gerçekten uyuyamadık. Uyku girmedi gözümüze içimiz rahat etmedi bari dedik az da olsa biraz destekçi olabilirsek dedik. Çok şükür herkes bize baya destek çıktı" diye konuştu. - ANTALYA