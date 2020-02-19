Hollanda bekaret ameliyatlarını yasaklamaya hazırlanıyor

Hollanda hükümeti, kadın ve kız çocuklarına bekaret ameliyatı için için tıbbi operasyon yapılmasına son vermeye yönelik uygulamaları devreye sokmaya hazırlanıyor.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, estetik cerrahi uzmanlarına, bekaret ameliyatlarına son vermeleri için 1 Haziran'a kadar süre tanındığı belirtildi.

TOPLUMUN KÜLTÜRÜNE UYMAYAN BİR UYGULAMA

Eğer hekimler bu çağrıya uymazsa 1 Haziran'dan itibaren hükümet tarafından genel bir yasak kararı yürürlüğe konacak. Hükümete göre bekaret ameliyatı, Hollanda toplumunun ölçü ve değerlerine uymayan zararlı bir uygulama. Hollanda Jinekologlar Derneği, bekaret ameliyatlarını yapmama kararı aldı. Ülkede hükümet, aynı adımı estetik ve plastik cerrahi uzmanlarından da bekliyor.

YÜZLERCE KADIN İLGİLENİYOR

Hollanda Televizyonu'na (NOS) göre, ülkede her yıl binlerce kadın bekaret ameliyatı olasılığını araştırıyor. "Düğün gecesinde kanama olması için" her yıl yüzlerce kadın ya da kız çocuğu tıbbi operasyon geçiriyor.

NOS'a göre bazı topluluklarda ebeveynler, kadınların bekaretinin evlendiği geceye kadar sürmesini istiyor. Aksi durum, kadınlar hakkında dedikodu yapılması ve sosyal dışlamaya maruz kalmalarına yol açıyor.

Hollanda hükümeti, yurt dışında gerçekleşen çocuk evliliklerin Hollanda'da tanınmayacağına ilişkin bir yasal düzenlemeyi de hayata geçirecek.

RESMİ OLARAK TANINMAYACAK

Hükümet, "Bir başka ülkede geçerli olan evliliğin, diğer bir ülkede tanınmamasının, eşler ve çocuklar için ciddi sonuçlar doğurabileceği" gerekçesiyle, bu konuda somut bir karar almamıştı. Ancak artık hükümet, "bu yükten kurtulmak" istediğini açıkladı.

Şu anda hazırlık aşamasındaki yeni bir yasal düzenleme ile bir başka ülkede yapılan çocuk yaşta evlilikler artık resmi olarak tanınmayacak.