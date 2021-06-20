Hollanda Ligi'nden 3 önemli takım Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak bir türlü ilk 11'in değişmez isimleri arasına giremeyen Ferdi Kadıoğlu için sarı-lacivertlilerin eline fırsat geçti.

1.3 MİLYON EUROYA ALINDI

Temmuz 2018'de 1.4 milyon euroya Nijmergen'den transfer edilen 21 yaşındaki oyuncuya Hollanda'dan 3 talip olduğu öğrenildi.

Vitesse, AZ Alkmaar ve Feyenoord'un istediği Kadıoğlu'ndan para kazanmayı hedefleyen sarı-lacivertliler yeni gelecek teknik adamın raporuna göre futbolcunun gitmesine izin verecek.

ÜLKE TERCİHİ YAPMADI

Sarı-lacivertlilerle 1 yıllık sözleşmesi kalan Ferdi daha fazla şans bulup, kendisini göstereceği bir ekibe transfer olmaya sıcak bakıyor. Bilindiği üzere Ferdi, Hollanda ve Türkiye arasında milli takım tercihini de henüz yapmadı.

21 yaşındaki kanat oyuncusu şu anda Hollanda'nın U21 takımında forma giyiyor.