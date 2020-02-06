Hollywood efsanesi Kirk Douglas 103 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Hollywood efsanesi Kirk Douglas 103 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

Hollywood efsanesi Kirk Douglas 103 yaşında hayatını kaybetti

6 saat önce

Hollywood'un ve sinema tarihinin en ünlü isimlerinden biri olan Kirk Douglas, 103 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm haberini ise oğlu Michael Douglas sosyal medya hesabından duyurdu.

Sinema tarihinin en ünlü isimlerinden biri olan Kirk Douglas, 103 yaşında hayatını kaybetti. Douglas'ın ölüm haberini ise aktör olan oğlu Michael Douglas duyurdu.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM VE SENİN OĞLUN OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Babasının ölüm haberini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyuran "Kardeşlerim ve ben büyük bir üzüntüyle Kirk Douglas'ın bugün 103 yaşında aramızdan ayrıldığını duyuruyoruz" dedi.Babasının ölümüyle ilgili People dergisine bir açıklama yapan Michael Douglas, "O dünya için bir efsaneydi. Sinemanın altın çağını yaşamış bir aktördü. Kirk hayatını dolu dolu yaşadı. Beyaz perdeye bıraktığı miras, gelecek nesillere de ulaşacaktır. O aynı zamanda, bu gezegene barış getirmek için çalışan ünlü bir yardımseverdi. Sözlerimi son doğum gününde ona söylediğim ve her zaman doğru olacak bir cümleyle bitireyim. Baba seni çok seviyorum ve senin oğlun olmaktan gurur duyuyorum."

ÜNLENMEDEN ÖNCE 40 AYRI İŞTE ÇALIŞTI

Gerçek adıyla Issur Danielovitch Demsky, Rusya kökenli bir Yahudi ailenin çocuğu olarak 1916 yılında New York'ta dünyaya geldi. Aktör olarak isim yapmaya başlayana dek ise 40 ayrı işte çalıştı. İlk filmi, 1946 yılı yapımı, 'Martha Ivers'ın Sıradışı Aşkı' oldu.

Ünlü yönetmen Stanley Kubrick'in Paths of Glory ve Spartacus filmleri birçok eleştirmen tarafından en iyi filmleri arasında gösterildi. Üç kez Oscar ödülüne aday gösterilmesine karşın, heykelciği, 1995 yılında Yaşam Boyu Onur Ödülü ile elde edebildi.

Hollywood efsanesi Kirk Douglas 103 yaşında hayatını kaybetti

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BBC
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:51 
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