Hollywood Ünlülerinden Trump Yönetimine Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hollywood Ünlülerinden Trump Yönetimine Tepki

27.01.2026 09:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Minnesota'daki ICE baskınları sonrası Hollywood yıldızları adalet ve hükümet eleştirisi yaptı.

ABD'de Minnesota'daki göçmenlere yönelik baskınlar ve bu süreçte 2 ABD'linin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerince öldürülmelerinin ardından, Hollywood'dan çok sayıda ünlü isim Donald Trump yönetimine tepki gösterdi.

Hollywood'da sanat dünyasından birçok tanınmış isim, Minnesota'da yaşananlara ilişkin tepkilerini kamuoyuyla paylaştı.

"The Last of Us" dizisinin yıldızı Pedro Pascal, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram'daki hesabından yaptığı paylaşımlarda, ICE ekiplerince öldürülen Alex Jeffrey Pretti ??????ve Renee Nicole Macklin Good için adalet çağrısında bulundu. Pascal, paylaşımlarında New York Times'ta yayımlanan bir yazıya da atıfta bulunarak, "ABD halkı gerçeği bilmeyi hak ediyor." ifadesini kullandı.

Şarkıcı Billie Eilish, Pretti'yi "gerçek bir ABD kahramanı" olarak nitelendirirken, birçok ünlünün sessizliğini eleştirdi. Eilish, meslektaşlarına kamuoyuna açık şekilde konuşma çağrısı yaptı.

Katy Perry de takipçilerine senatörlere mektup yazmaları çağrısında bulunarak ICE için ayrılacak fonlara karşı çıkmalarını istedi. ???????

Oyuncu Jamie Lee Curtis sosyal medya hesabından ICE karşıtı görseller paylaşırken, oyuncu Edward Norton, Sundance Film Festivali'nde yaptığı açıklamada genel grev çağrısında bulundu.

Sundance Film Festivali'nde konuşan oyuncu Natalie Portman da hükümetin tutumunu eleştirerek "ABD halkının davranışlarıyla gurur duyuyorum ancak hükümetin tutumundan derin üzüntü duyuyorum." dedi. Oyuncu Olivia Wilde ise ölümler karşısında "dehşete düştüğünü" belirtti.

Oyuncular Mark Ruffalo ve Glenn Close da sosyal medya üzerinden Trump yönetimini eleştirdi.

Şarkıcı Olivia Rodrigo da Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "ICE'nin eylemleri kabul edilemez ancak güçsüz değiliz. Bizim eylemlerimizin önemi var. Minnesota ile birlikteyim." ifadelerine yer vermişti.

Minnesota'daki olaylar

Minneapolis'te Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı bir hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

Donald Trump, Minnesota, Hollywood, Politika, Hükümet, Ünlüler, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollywood Ünlülerinden Trump Yönetimine Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de bazı NBA maçlarına “kar fırtınası“ ertelemesi ABD'de bazı NBA maçlarına "kar fırtınası" ertelemesi
Çerkezköy’de ilaç fabrikasında patlama Çerkezköy'de ilaç fabrikasında patlama
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor Lüküs lambası mı hayattan kopardı Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor! Lüküs lambası mı hayattan kopardı?
Özgür Özel’den Bahçeli’ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Manchester City-Galatasaray maçını Alejandro Hernandez yönetecek Manchester City-Galatasaray maçını Alejandro Hernandez yönetecek
Basın Toplantısında konuşan Mourinho duyduğu sesle hemen yerinden fırladı Basın Toplantısında konuşan Mourinho duyduğu sesle hemen yerinden fırladı

09:48
Nihat Kahveci 2-2’lik maç sonrası Sergen Yalçın’a verdi veriştirdi
Nihat Kahveci 2-2'lik maç sonrası Sergen Yalçın'a verdi veriştirdi
09:32
Vay Netanyahu vay Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
Vay Netanyahu vay! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
08:48
7 CHP’li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP’den ezber bozan çıkış
7 CHP'li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış
08:36
Galatasaray’ın yıldızı hakkında bomba sözler: Trip atıyor, gitmek isterse durdurulmayacak
Galatasaray'ın yıldızı hakkında bomba sözler: Trip atıyor, gitmek isterse durdurulmayacak
08:02
ABD’deki kar fırtınasında ölü sayısı katlanarak artıyor
ABD'deki kar fırtınasında ölü sayısı katlanarak artıyor
07:25
Bakanlık düğmeye bastı Bu plan Türkiye’nin geleceğini kurtaracak
Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 09:55:11. #7.11#
SON DAKİKA: Hollywood Ünlülerinden Trump Yönetimine Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.