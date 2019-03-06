Honda'dan Cenevre'de Elektrikli Otomobil Şovu

CARMEDYA.COM -
Honda
, 2019
Cenevre
Otomobil Fuar'ında elektrikli otomobile geçiş sürecini hızlandırdığını açıkladı.
2019 Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda 'Honda e
Prototype'ın dünya tanıtımını gerçekleştiren Honda, araçların elektrikle
geleceğe hazırlanması konusunda hedeflerini hızlandırdığını da duyurdu. Şirket,
2025 yılına kadar
Avrupa
satışlarının tamamında elektrikli güç ve aktarma
organlarına geçmeyi hedefliyor. Honda ayrıca Avrupa'daki elektrikli araç
kullanıcıları ve servisleri için kapsamlı bir çözüm sunan enerji yönetimi
ürünleri ve hizmetleri geliştirmeyi de hedefliyor.
Yeni 'Honda e Prototype' dünya tanıtımı
Honda'nın Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda
sergilediği yeni şehir içi elektrikli aracı 'Honda e Prototype', markanın
yüksek beğeni toplayan 2017 Urban EV Concept çalışmasından geliştirildi. Bu
yeni model Honda'nın Avrupa bölgesi "Electric Vision" stratejisinin önemli bir
parçasını oluşturuyor. Modern yaşam tarzının gereksinimlerini karşılamak üzere
tasarlanan 'Honda e Prototype', özgün ve benzersiz tasarım ile birlikte
gelişmiş işlevsellik ve üstün sürüş dinamiklerini harmanlıyor.
Honda e Prototype at Geneva International Motorshow
Tasarım dikkat çekici
Düzgün ve pürüzsüz yüzeylerin dikkat çektiği tasarımda ön
kaputtan yükselen ve ön yolcuların üstüne kadar uzanan geniş panoramik bir ön
cama yer veriliyor. Aerodinamik performansı daha da artıracak şekilde
konumlandırılan A sütunları, sessiz ve dingin bir sürüş sağlamak için camla
aynı geometriye sahip. Geometrik şekillerden arındırılmış profili gömme kapı
kolları ve geleneksel yan dikiz aynalarının yerini alan kompakt kameralar
tamamlayarak aracın aerodinamik verimliliğine katkı sağlıyor.
Elektrik platformlu ilk kompakt otomobil
Honda'nın özel bir elektrikli araç platformu kullanarak
ürettiği ilk kompakt otomobil, şehir içi sürüşlerinde mükemmel bir verimlilik,
performans ve kullanım kolalığı dengesi sunuyor. Tam şarj ile 200 km'ye kadar
elektrikli menzil sunan 'Honda e Prototype', 'hızlı şarj' fonksiyonu sayesinde
sadece 30 dakikada bataryayı yüzde 80 şarj edebiliyor. Arka aksta
konumlandırılan motoruyla kompakt boyutlu elektrikli otomobil, üstün sürüş
dinamikleri ve eğlenceli bir sürüş sunuyor. 2019 yılı yaz başlarında resmi ön
sipariş süreci başlayacak olan 'Honda e Prototype' için şimdiden 15 bin adet ön
talep alındı.
Honda e Prototype at Geneva International Motorshow
Honda Avrupa, enerji yönetimini geliştiriyor
Honda,
Cenevre Otomobil Fuarı
'nda Avrupa'ya yönelik enerji
yönetimi çözümleriyle ilgili planlarının ilk ayrıntılarını da paylaştı. Honda,
Avrupa'daki elektrikli araç müşterilerine ve servislerine yönelik kapsamlı bir
çözüm sunan enerji yönetimi ürünleri ve hizmetleri geliştirmeyi hedefliyor.
Honda, 'Honda e Prototype' gibi bataryalı elektrikli araçlarla uyumlu çok yönlü
Honda Power Manager teknolojisini daha da geliştirmek için EVTEC ile birlikte
çalıştığını ve gelecek yıllarda ticarileştirmeyi planladığını açıkladı.
Honda ayrıca iki ortakla bir anlaşma yaptığını da açıkladı.
Bunlardan biri, müşterilerin elektrikli araç bataryalarının kontrol ve
kapasitelerini paylaşma olanağı sağlayan, kaynak birleştirici teknolojisinde
uzmanlaşmış bir şirket olan Moixa. Diğeri ise kentsel alanlarda sokak içi şarj
gibi yenilikçi çözümler de dahil olmak üzere önde gelen şarj çözümleri
tedarikçisi Ubitricity. Şirket bir sonraki adım olarak
Londra
,
İngiltere
ve
Offenbach
,
Almanya
teknolojileri için fizibilite çalışmaları yapacak.
Gelişmelerin bu yılın sonunda duyurulması bekleniyor.
Honda further enhances capabilities of its ground-breaking NSX hybrid supercar
Popüler seri üretim araçlarının yeni versiyonları
Cenevre'de sergilenen gelişmiş hibrit güç ve aktarma
teknolojisine sahip yeni CR-V Hybrid, Avrupa'da hibrit olarak sunulan ilk Honda
SUV olmasıyla dikkat çekiyor. Yeni CR-V Hybrid geniş yaşam alanı ve çok yönlü
kullanım özelliklerinin yanı sıra gelişmiş konfor, rahatlık ve bağlanabilirlik
özellikleri sunuyor. Honda Hybrid Performance sistemi, iki elektrikli motor,
bir Atkinson çevrimine sahip benzinli motor ve yenilikçi bir sabit vitesli
şanzımandan oluşan Akıllı Çok Modlu Sürüş teknolojisine (i-MMD) sahip. Honda ayrıca Cenevre Otomobil Fuarı'nda ilk
kez yeni HR-V Sport versiyonunu da sergiledi. Yeni HR-V Sport ile birlikte
1.5-litre VTEC TURBO benzinli motor dışında yeni gelişmiş 'Performance Damper'
teknolojisi, dış ve iç tasarım güncellemeleri devreye giriyor. Honda bunun
dışında yeni yedi koltuklu CR-V, Honda
Civic
1.0T Sportline ve Honda Jazz olmak
üzere diğer modellerini de fuar ziyaretçilerinin beğenisine sundu.
Modern motor sporlarının zirvesinde
Honda hibrit güç döneminde ilk kez 2019 FIA Formula 1 Dünya
Şampiyonası'nda iki takımla birden işbirliği yapıyor. Marka, Cenevre'deki
standında 17 Mart'ta Melbourne'de start alacak Formula 1 sezonu öncesinde Aston
Martin
Red Bull
Racing ve
Scuderia Toro Rosso
takımlarının Honda destekli yarış
otomobillerini sergiliyor. Yedi önemli unvan alan ve geçen yılki ilk yarıştan
bu yana dünya çapında 41 yarış kazanan Civic Type R TCR ile seri üretim Civic
Type R hazırlanan özel bölümde birlikte sergileniyor. Bunun dışında markanın
yeni süper spor modeli Honda NSX de fuarda yer alıyor.
2018 Monkey
İki teker dünyası
Repsol Honda Team'den Marc Marquez pilotajında 2018 yılında
şampiyon olan Honda RC213V, Honda'nın Cenevre'deki standında hayranlarıyla
buluşuyor. Yarış motosikletinin yanında 'Neo Sports Café' tarzıyla CB1000R,
efsanevi 1800 cc Goldwing Luxury Tourer ve klasik mini motosikletlerin modern
yorumu olan Honda Monkey gibi ikonik seri üretim motosikletler de fuarda
sergileniyor.
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