Son Dakika Haberleri: Honda fabrikayı kapatmayacak ama küçülecek

Honda fabrikayı kapatmayacak ama küçülecek

27 dakika önce

Honda'nın global üretim ağını yeniden yapılandırma planı Britanya'nın yanı sıra Türkiye'yi de kapsıyor.

Honda fabrikayı kapatmayacak ama küçülecek, System.String[]
Honda'nın global üretim ağını yeniden yapılandırma planı Britanya'nın yanı sıra Türkiye'yi de kapsıyor. Ancak Türkiye'deki fabrika tamamen kapatılmayacak. Honda Türkiye'deki operasyonlarını devam ettirme niyetinde, görüşmeler sürüyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:35 

Britanya, Honda, Türkiye, Ekonomi
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