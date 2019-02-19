Honda fabrikayı kapatmayacak ama küçülecek
27 dakika önce
Honda'nın global üretim ağını yeniden yapılandırma planı Britanya'nın yanı sıra Türkiye'yi de kapsıyor.
Honda
'nın global üretim ağını yeniden yapılandırma planı Britanya
'nın yanı sıra Türkiye
'yi de kapsıyor. Ancak Türkiye'deki fabrika tamamen kapatılmayacak. Honda Türkiye'deki operasyonlarını devam ettirme niyetinde, görüşmeler sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:35
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