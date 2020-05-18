Hong Kong'da demokrasi yanlısı vekillerden komite başkanlık seçimine protesto - Son Dakika

Hong Kong'da demokrasi yanlısı vekillerden komite başkanlık seçimine protesto

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesinde, demokrasi yanlısı milletvekilleri Yasama Meclisi İçişleri Komitesi başkanlık seçiminde komite dışından bir meclis üyesinin oturumu yönetmek üzere atanmasını protesto etti.

Hong Kong'da demokrasi yanlısı vekillerden komite başkanlık seçimine protesto, System.String[]

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesinde, demokrasi yanlısı milletvekilleri Yasama Meclisi İçişleri Komitesi başkanlık seçiminde komite dışından bir meclis üyesinin oturumu yönetmek üzere atanmasını protesto etti.

South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, seçim oturumunu Meclis Başkanı tarafından dışarıdan atanan Finans Komitesi Başkanı Chan Kin-por'un yönetmesine karşı çıkan 14 milletvekili kürsüye yürüdü.

"İktidar suistimal ediliyor", "Çin Komünist Partisi Hong Kong Meclisini ayaklar altına alıyor" yazılı dövizler taşıyan milletvekilleri, güvenlik güçleri tarafından salondan çıkarıldı.

Oturumu Komite Başkan Yardımcısı, demokrasi yanlısı Yurttaşlık Partisi Milletvekili Dennis Kwok'un yönetmesi gerektiğini belirten milletvekilleri toplantının yasal olmadığını savundu.

Seçimi Çin yanlısı milletvekili kazandı

Kanun tekliflerini değerlendirmek ve mecliste oylamaya sunulmasına karar vermekle yetkili komitenin boş olan başkanlık koltuğu için başkanlık seçimi demokrasi yanlısı üyeler olmadan yapıldı.

Seçimi Pekin yanlısı Hong Kong'un Islahı ve İlerlemesi İçin Demokratik İttifak Partisi Genel Başkanı Starry Lee Wai-king kazandı.

Tartışmalı "Çin Milli Marşı" tasarısı

Lee'nin aralarında Çin Milli Marşı'nın aşağılanmasını suç haline getiren bir tasarının da olduğu, demokrasi yanlılarının bölgenin özerk yönetim yapısına aykırı olduğunu savunduğu 10 kadar tartışmalı tasarıyı yasalaşma sürecine taşıması bekleniyor.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, daha önce komitenin marş ile ilgili tasarıya önvelik verilmesi gerektiğini ifade etmişti.

Çin'deki en üst düzey yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi (meclis), Kasım 2017'de ülkenin milli marşına hakaret ve aşağılayıcı davranışta bulunanların 15 güne kadar gözaltı, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, siyasi haklardan mahrumiyet cezaları verilebilmesini öngören bir yasa kabul etmişti.

Yasa, Hong Kong'da daha önce yabancı takımlarla yapılan futbol maçlarında taraftarların marşı yuhalayarak protesto etmesi nedeniyle çıkarılmıştı.

17 yıldır bekleyen "Hong Kong Ulusal Güvenlik" yasası

Komitenin ele alması beklenen, Pekin yönetiminin nüfuzunu pekiştirecek en önemli yasa olarak görülen bir diğer düzenlemenin de "Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası" tasarısı olması bekleniyor.

Çin hükümeti tarafından 2003'te Hong Kong'da çıkarılması talep edilen yasaya karşı bölgede kitlesel protesto hareketleri düzenlenmiş, Pekin yönetimi geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Çin'in, Hong Kong'daki İrtibat Bürosu Direktörü Luo Huining, 15 Nisan'da Hong Kong'daki hükümet karşıtı protestoların ardından, "dış müdahale, bağımsızlık yanlısı güçler ve radikal şiddetle mücadele etmek için ulusal güvenlik yasasının çıkarılması gerektiğini" açıklamıştı.

Hong Kong'un temel yasasının 23'üncü maddesi, yerel hükümetin gerekli görmesi durumunda, Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanete karşı kanunlar çıkarmasını öngörüyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Pekin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 01:16 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hong Kong'da demokrasi yanlısı vekillerden komite başkanlık seçimine protesto - Son Dakika

Son Dakika

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