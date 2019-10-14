Hong Kong'da hafta sonu düzenlenen protestolarda 201 gözaltı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde hafta sonu düzenlenen hükümet karşıtı protestolar sırasında bölgede uygulanan maske takma yasağını ihlal etmek ve taşkınlıkla suçlanan 201 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kyodo ajanısın haberine göre, Hong Kong polisinden yapılan açıklamada, cumadan pazar gününe kadarki protestolarda vandalizm dahil olmak üzere çeşitli suçlardan ve maske takma yasağını ihlalden 201 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Hong Kong'un Tseung Kwan O kesimindeki eylemlerde bazı siyah maskeli göstericilerin, iki sivil polisin başına defalarca sert cisimler fırlattığı, bölge genelindeki son protestolarda göstericilerin bazı dükkanlar ve metro istasyonlarında hasara neden olan saldırılar düzenlediği, yer yer ateş yaktıkları kaydedildi.

Açıklamada, hiçbir şiddet eylemine hoşgörü gösterilmeyeceği yinelenerek, " Polis, isyancıların, kanun ve nizamı tamamen göz ardı eden şiddet içerikli ve vandalca eylemlerini sert bir şekilde kınıyor." ifadesine yer verildi.

Hong Kong hükümeti de "sivil güvenliği tehdit eden ve toplumsal istikrarı bozan" protestolara katılanları sert dille eleştirdi.

Hastane kayıtlarına göre, dünkü protestolar sırasında yaşları 14 ila 73 olan, aralarında polislerin de olduğu en az 73 kişi yaralandı, bunlardan 6'sının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Protestolarda "uzaktan kumandalı patlayıcı" kullanılmıştı

Emniyetin bomba imha biriminden Chin-chiu Suryanto, bugün düzenlediği basın toplantısında, pazar günkü protestolarda, polisin "ev yapımı uzaktan kumandalı patlayıcı" ile hedef alındığını belirtmişti.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığını kaydeden Suryanto, işlek bir caddede gece infilak eden patlayıcının oldukça güçlü olduğunu söylemişti.

Komiser Yardımcısı Tang Ping-keung da basın toplantısında, patlayıcının bir polis aracından iki metre uzakta infilak ettirildiğini, muhtemelen polis memurlarını hedef aldığını dile getirmişti.

Tang, protestolar sırasında ilk defa patlayıcı cihaz kullanıldığını ifade etmişti.

Hong Kong'daki protestolarda gözaltına alınanların üçte biri çocuk

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 4 Ekim'de bölgede dört aydır süren gösterilere hükümetin yaklaşımını sertleştirerek protestocuların maske takmalarını yasaklamıştı.

Bölgede hafta sonu maske yasağına rağmen göstericilerin büyük bölümü eylemlere maskeyle katılmıştı.

Hong Kong Özel İdari Bölge Genel Sekreteri Matthew Cheung Kin-chung, 11 Ekim'de düzenlediği basın toplantısında, haziran ayından bu yana süren protestolarda cuma günü itibarıyla 2 bin 379 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Gözaltına alınanlardan 750'sinin 18 yaş altında, bunlardan 104'ünün 16 yaşından küçük olduğunu belirten Cheung, bunun "şok edici ve üzücü bir gelişme" olduğunu kaydetmişti.

Hong Kong'daki protestolar

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki zanlıların yargılanmak üzere Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, yerel meclise nisan ayında sunulmuş ancak haziran ayında başlayan protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, temmuz ayında tasarının "öldüğünü" açıklamıştı.

"Tasarı öldü" açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Baş Yönetici Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek, " Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." ifadesini kullanmıştı.

Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.



Protestolar, zaman zaman göstericilerle polis ya da karşıt görüşlüler arasında çatışmalara sahne oluyor.