Hong Kong\'dan BBC\'ye Kınama

HONG KONG, 2 Ocak (Xinhua) -- Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetimi, İngiltere'nin devlete ait yayın kuruluşu BBC'yi kasıtlı olarak Jimmy Lai'nin sağlık durumu hakkında halkı yanıltmaya ve Lai'nin çok sayıda suçunu ve hakkındaki mahkeme hükmünü örtbas etmeye yönelik asılsız haberler yayımladığı gerekçesiyle kınadı.

Bölge yönetimi sözcüsü perşembe günü yaptığı açıklamada Hong Kong Cezaevi Hizmetleri Departmanı'nın, gözaltındaki kişilerin güvenlik ve sağlığına büyük önem verdiğini ve Lai'nin gözaltındaki diğer kişilerle aynı muameleyi gördüğünü söyledi.

Sözcü, "Lai'ye gözaltında yeterli ve kapsamlı sağlık hizmeti sağlanmaktadır" dedi.

Lai'yi temsil eden kıdemli avukatın, 2025 yılının ağustos ayında yapılan açık duruşmada Lai'nin hapishanede bulunduğu süre boyunca uygun tedavi ve bakımı aldığını mahkemeye açıkça sunduğunu belirten sözcü, cezaevi yetkililerinin, Lai'ye günlük sağlık kontrolü imkanı sunduklarını ve Lai'nin aldığı sağlık hizmetleriyle ilgili hiçbir şikayet bulunmadığını ifade etti.

Sözcü, mahkemenin 15 Aralık'ta kararını açıkladığı gün düzenlenen basın toplantısında Lai'nin avukatının, mahkeme salonundaki herkesin Lai'nin sağlık durumunu açıkça görülebildiğini belirttiğini de hatırlattı.

Lai'nin aile üyeleri ve bazı medya kuruluşlarının da aralarında bulunduğu gizli amaçları olan bazı kişilerin, bu gerçekleri görmezden gelip, yalanlar yaymaya ve menfurca davranışlarda bulunmaya devam ettiğini kaydeden sözcü, "Bu kişilerin kötü niyetleri çok açık. Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetimi bu tür davranışlara güçlü şekilde karşı çıkmakta ve bunları kınamaktadır" dedi.