Hong Kong polisi isyana teşvik suçlamasıyla 5 sendika üyesini gözaltına aldı - Son Dakika

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde polis, yayın yoluyla isyana teşvik suçlamasıyla 5 sendika üyesini gözaltına aldı.

Yerel basındaki haberlerde, gözaltına alınan 5 kişinin Hong Kong Konuşma Terapistleri Genel Derneği üyesi olduğu belirtildi ancak polis yetkilileri, tutuklananların veya sendikanın adını vermedi.

Bir sendikadan 2 erkek ve 3 kadının gözaltına alındığını doğrulayan polis yetkilileri, şüphelilerin halkın, özellikle de küçük çocukların, Hong Kong yetkililerine ve yargısına karşı nefret, şiddet ve diğer yasalara uymayan eylemleri teşvik etmek amacıyla kışkırtıcı yayınlar yapmakla suçlandığını aktardı.

Polis yetkilileri, sendikaya ait 160 bin Hong Kong dolarlık (20 bin 600 dolar) banka hesaplarının dondurulduğunu ifade etti.

Yerel medyaya göre şüpheliler hakkındaki suçlamalar, Hong Kong Konuşma Terapistleri Genel Derneği tarafından yayımlanan 3 çocuk kitabıyla bağlantılı. Kitaplar, farklı bir köyden kurtlarla uğraşmak zorunda olan bir koyun köyünün etrafında dönen hikayeleri konu alıyor. Derneğin internet sitesinde yayımlanan özetlere göre koyunlar, grev yapmak ya da tekneyle kaçmak gibi eylemlerde bulunuyor.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran 2020'de oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyasınca "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş insanları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken; bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.