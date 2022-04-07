Hong Kong, salmonella bakterisi tespit edilen çikolata ürünlerini toplatıyor - Son Dakika
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Hong Kong, salmonella bakterisi tespit edilen çikolata ürünlerini toplatıyor

07.04.2022 17:34
Hong Kong, salmonella bakterisi tespit edilen çikolata ürünlerini toplatıyor

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi, daha önce İngiltere'de gıda zehirlenmesine yol açan salmonella bakterisi tespit edilen çikolata ürünlerinin toplatılmasına karar verdi.

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi, daha önce İngiltere'de gıda zehirlenmesine yol açan salmonella bakterisi tespit edilen çikolata ürünlerinin toplatılmasına karar verdi.

Gıda Güvenliği Merkezi, Kinder firmasının "Egg Hunt Kit" adı verilen Belçika menşeili ithal çikolata ürününün tüketilmemesi konusunda uyarı yayımladı.

Merkez, İngiltere'de ortaya çıkan vakalar nedeniyle İngiliz Gıda Standartları Ajansı (FSA) ile İrlanda Gıda Güvenliği Otoritesinin (FSAI) geri çağırma listesinde yer alan bazı Kinder ürünlerinin Hong Kong'a ithal edildiğinin belirlendiğini bildirdi.

City Super Limited adlı ithalatçı şirketin, etkilendiğinden şüphelenilen ürünleri raflardan indirdiği ve satılan ürünleri geri çağırdığını belirten Merkez, tüketicileri gıda zehirlenmesi olasılığına karşı uyardı.

Söz konusu ürünlerden kaynakladığı sanılan salmonella salgını İngiltere'de 63 çocuğun hastalanmasına yol açmıştı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, England, Kinder, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hong Kong, salmonella bakterisi tespit edilen çikolata ürünlerini toplatıyor - Son Dakika


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