Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu, Kripto Para ETF'lerine Onay Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu, Kripto Para ETF'lerine Onay Verdi

Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu, Kripto Para ETF\'lerine Onay Verdi

Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), yerel spot kripto para borsalarında işlem görecek ETF'lere onay verdiğini duyurdu. Bu onayla birlikte, Bitcoin ve Ether başta olmak üzere tüm kripto para piyasasında gözle görülür bir yükseliş yaşandı. Hong Kong'dan gelen bu müjdeli haber, sadece Bitcoin ve Ether'i değil, tüm kripto para piyasasını olumlu etkiledi.

15.04.2024 12:19  Güncelleme: 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kısa bir süre önce Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), yerel spot kripto para borsalarında işlem görecek ETF'lere onay verdiğini duyurdu. Bu onayla birlikte, Bitcoin ve Ether başta olmak üzere tüm kripto para piyasasında gözle görülür bir yükseliş yaşandı.

Hong Kong'dan Kripto Paralara Tam Destek

Geçtiğimiz günlerde İsrail'e yönelik saldırılar sonrası düşüş yaşayan kripto para piyasası, Hong Kong'dan gelen bu olumlu haberle adeta yeniden doğdu. Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2,8'lik bir artışla 66.425 dolar seviyesine ulaşarak, yatırımcılarına derin bir nefes aldırdı. Ether ise bu yükseliş trendine daha da güçlü bir şekilde katılarak, yüzde 5,2'lik artışla 3.252 dolar seviyesine tırmandı.

Hong Konglu finans kuruluşları, bir süredir Bitcoin ve Ether ETF'leri için başvurularını yapmış ve onay bekliyordu. SFC'nin bu onayı, sadece Bitcoin değil, henüz ABD'de bile onaylanmamış olan Ether için de spot yatırım yapılabilmesinin önünü açıyor. China Asset Management, Bosera Asset Management ve HashKey Capital gibi devlerin de aralarında bulunduğu birçok kuruluş, artık ETF'ler aracılığıyla kripto para piyasasına adım atabilecek. Bu durum, kripto paraların ana akım yatırım araçları arasında yerini sağlamlaştırması açısından oldukça önemli bir adım olarak görülüyor.

Hong Kong'dan gelen bu müjdeli haber, sadece Bitcoin ve Ether'i değil, tüm kripto para piyasasını olumlu etkiledi. 30 büyük kripto para birimini içeren GMCI 30 endeksi, son 24 saatte yüzde 4,6 oranında değer kazanarak, piyasadaki genel yükseliş trendini gözler önüne serdi.

Decentralised Gaming Ventures'ın kurucu ortağı Joseph Young, bu gelişmeyi oldukça çarpıcı bir şekilde yorumlayarak, "Artık Bitcoin ve Ether, annenizin bile bir bankadan satın alabileceği ana akım varlıklar haline geldi." ifadesini kullandı.

Kripto Para, Kripto Yatırım, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu, Kripto Para ETF'lerine Onay Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:25 Selçuk Bayraktar’tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt Selçuk Bayraktar'tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt
23:19 İsrail’in misilleme saldırısı öncesi İran’dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz İsrail'in misilleme saldırısı öncesi İran'dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz
23:02 Okan Buruk’tan 4-0’lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri Okan Buruk'tan 4-0'lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri
22:21 ABD medyası: İsrail’in İran’a saldırısı her an başlayabilir ABD medyası: İsrail'in İran'a saldırısı her an başlayabilir
22:04 Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında İşte masadaki konu başlıkları Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında! İşte masadaki konu başlıkları
22:57 AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu’ndan Şebnem Bursalı’nın “Istakoz“ paylaşımına tepki AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu'ndan Şebnem Bursalı'nın "Istakoz" paylaşımına tepki
22:43 Mauro Icardi’den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko’ya gönderme Mauro Icardi'den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko'ya gönderme
22:37 Yine tarihe geçti Okan Buruk rekorlara doymuyor Yine tarihe geçti! Okan Buruk rekorlara doymuyor
22:07 Sen ne yaptın Ziyech Attığı golü görenler ’’Yok artık’’ diyor Sen ne yaptın Ziyech! Attığı golü görenler ''Yok artık'' diyor
21:51 Aslan ikinci yarıda açıldı Galatasaray, Alanyaspor’u deplasmanda 4-0 yendi Aslan ikinci yarıda açıldı! Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi
21:48 ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı
20:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 05:13:16. #1.13#
SON DAKİKA: Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu, Kripto Para ETF'lerine Onay Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement