Hong Kong, Profesyonel Yatırımcılar İçin Kripto ETF'lerini Sunmaya Hazırlanıyor - Son Dakika
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Hong Kong, Profesyonel Yatırımcılar İçin Kripto ETF'lerini Sunmaya Hazırlanıyor

Hong Kong, Profesyonel Yatırımcılar İçin Kripto ETF\'lerini Sunmaya Hazırlanıyor

Hong Kong, kripto para yatırımcılarına yeni seçenekler sunmaya hazırlanıyor. Nisan sonunda başlaması beklenen spot Bitcoin ve Ether ETF'leri, profesyonel yatırımcılar için yeni kapılar açıyor. China Asset Management ve Harvest Global gibi büyük varlık yöneticileri, bu yeni ürünleri piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ancak, ETF'lerin Hong Kong'da beklenenden daha az ilgi çekebileceği de belirtiliyor.

16.04.2024 10:53
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Hong Kong'un, kripto yatırım seçeneklerini genişletme hamlesi, yatırımcılar tarafından olumlu karşılandı. Nisan sonunda başlaması beklenen spot Bitcoin ve Ether ETF'leri, profesyonel yatırımcılar için yeni kapılar açıyor. China Asset Management ve Harvest Global'in de arasında olduğu varlık yöneticileri, bu yeni ürünleri piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Hong Kong, Profesyonel Yatırımcılar İçin Kripto ETF'lerini Sunmaya Hazırlanıyor

Hong Kong'da kripto para birimi yatırım fırsatları genişliyor. OSL'nin son açıklamalarına göre, China Asset Management (ChinaAMC) ve Harvest Global gibi büyük varlık yönetim şirketleri, Nisan ayının sonuna doğru yatırımcılara spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF) sunmayı planlıyor. OSL Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Patrick Pan, yeni ETF'lerin başlangıç tarihinin henüz netleşmediğini belirtse de spot Bitcoin ETF'leriyle birlikte, kısa süre sonra spot Ether ETF'lerinin de piyasaya sürüleceğinin altını çizdi.

ChinaAMC (HK)'nin ürün ve strateji müdürü Katie He, şimdilik sadece profesyonel yatırımcıların erişimine açık olan bu ürünlerin, Hong Kong'da önemli bir talep görmesini beklediklerini dile getirdi. He, yatırımcıların Bitcoin'e doğrudan, yüksek maliyetli vadeli işlem sözleşmeleri yerine daha verimli bir alternatif olarak bu ETF'ler aracılığıyla yatırım yapabileceklerini vurguladı.

Bloomberg'in kıdemli ETF analisti Eric Balchunas, ETF'lerin Hong Kong'da beklenenden daha az ilgi çekebileceğini öne sürdü. Balchunas'a göre Çinli yatırımcıların resmi yollarla bu fonları satın alamayacakları gerçeği, pazarın sınırlı büyüklüğü ile birleştiğinde, beklentileri düşürebilir. Bazı sektör uzmanları ise Southbound Stock Connect programı aracılığıyla Çin'den önemli bir yatırımcı ilgisi çekilebileceğine inanıyor.

Son olarak OSL'nin düzenleyici işler başkanı olan Gary Tiu, bu yeni ETF'lerin Stock Connect programına henüz dahil edilmediğini ancak bu yönde bir potansiyel görüldüğünü belirtti.

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