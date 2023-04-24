Dün Hopaspor-Tepecikspor maçını izlemek için stada gelen AK Parti Artvin Milletvekili Adayı Faruk Çelik, Hopaspor taraftarları tarafından protesto edildi.
Hopasporlular, ıslıklarla Faruk Çelik'i protesto ederken, "Dışarı" ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attı. Protesto üzerine tribünü terk eden Faruk Çelik, maçın bitmesinin ardından da çevik kuvvet polisi eşliğinde stattan ayrıldı.
Yaşanan olayın ardından Hopa'da vatandaşlarla bir araya gelen Faruk Çelik, "Birilerinin ne dediği önemli değil. Gerçek Hopalıların ne dediği önemli. Her türlü provokasyona inat Hopa'ya hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
Faruk Çelik, geçtiğimiz günlerde AK Parti Artvin Yusufeli İlçe Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, "Buradan söyleyeyim Hopaspor'u şampiyon yapacağız. Efendim birileri diyormuş ki 'Biz de Hopaspor'u şampiyon yaparız. Yahu yaparız seninki tahmini yani laf olsun diye. Ben Bursaspor'u şampiyon yapmışım, Urfaspor'u şampiyon yapmışım" demişti.
Son Dakika › Güncel › Hopaspor taratarları tarafından protesto edilen Faruk Çelik ilk kez konuştu - Son Dakika