House of the Dragon'dan yeni fragman geldi! - Son Dakika
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House of the Dragon'dan yeni fragman geldi!

21.07.2022 01:00
House of the Dragon'dan yeni fragman geldi!

HBO, yeni bir House of the Dragon fragmanı yayınladı. Dizi, Game of Thrones'un 200 yıl öncesini konu alacak.

Game of Thrones ve Westeros hayranlarının merakla beklediği House of the Dragon, yeni fragman ile gündemde yer aldı. Game of Thrones dünyasının birkaç yüzyıl öncesini anlatacak olan Westeros'un bu yeni yapımı, Targaryen ailesinde meydana gelen kırılmaları anlatacak. İşte detaylar!

Dizinin ilk gösterimi 21 Ağustos'ta olacak

Game of Thrones olaylarından 200 yıl önce geçen dizi, Kral I. Viserys yönetimindeki Targaryen ailesinin çalkantılı hikayesini ele alıyor. House of the Dragon, George R. R. Martin'in 'Ateş ve Kan' kitabına dayanıyor. Babalarının ölümünden sonra taht için savaşan kardeşler Aegon II ve Rhaenyra arasındaki Targaryen iç savaşı olan 'Ejderhaların Dansı'nı izleyecek.

Yeni fragman, Kral I. Viserys'in demir tahtta oturduğu Westeros'un değişken dünyasına bir bakış sağlıyor. Kral Viserys, tahtın varisini düşünürken en büyük çocuğu Prenses Rhaenyra Targaryen'e bakar. Bununla birlikte dizinin oyuncu kadrosunda Milly Alcock, Eve Best, Emily Carey, Paddy Considine, Olivia Cooke, Ryan Corr, Emma D'Arcy ve Matt Smith gibi isimler yer alıyor.

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Paddy Considine, büyük bir kral olmak için mücadele eden iyi bir adam olan Kral I. Viserys Targaryen'i canlandırıyor. Matt Smith ise efsanevi mizaçlı bir savaşlı olan küçük kardeşi Prens Daemon Targaryen'i oynuyor. Bunun yanı sıra Emma D'Arcy, Viserys'in Westeros tarihindeki ilk kadın hükümdar olarak konumlanan kızı Prenses Rhaenyra Targaryen'i canlandırıyor.

Dizinin Yardımcı Program Yapımcısı olan Miguel Sapochnik, önceki açıklamasında yeni dizinin sezon içerisinde gelişeceğini söyledi. Aynı zamanda dizinin ilk gösterisi 21 Ağustos'ta olacak. HBO tarafından hazırlanan yapımın senaristliğini Ryan Condal, Miguel Sapochnik ve Sara Hess üstleniyor.

House of the Dragon'dan yeni fragman geldi!

Aynı zamanda iddialara göre, House of the Dragon dizisinin her bölümü için 20 milyon dolardan daha az para harcanacak. Dizi, izleyicileri de ikiye ayırmış durumda. Bazı izleyiciler dizinin başarılı olacağını düşünürken, bazı izleyiciler dizinin başarılı olacağına inanmıyor.

Peki, siz House of the Dragon fragmanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce dizi başarılı olacak mı? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Game of Thrones, Miguel, HBO, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji House of the Dragon'dan yeni fragman geldi! - Son Dakika

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